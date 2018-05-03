صلاح عبدالله ينتهى من «خط ساخن» بعد 4 أيام

يصور الفنان صلاح عبدالله باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسل "خط ساخن"، لينتهي منه قبل حلول الشهر الكريم ليخوض به سباق الدراما الرمضانى القادم.



وقال صلاح، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه لم يتبق له سوى 4 أيام فقط لينتهي من تصوير مشاهده بالكامل، معربًا عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن مثل حسين فهمي وسولاف فواخرجي وغيرهم.



ويجسّد صلاح شخصية أب متقاعد لابنتين إحداهما تعول الأسرة وتحمل المسئولية كاملة بمفردها، والأخرى مدللة وتُواجهان مشاكل عديدة، ويحاول جاهدًا لحل تلك المشكلات رغم تقدمه في السن.



"خط ساخن" من تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وإنتاج شركة الجابري، وبطولة حسين فهمي، وصلاح عبدالله، وسهر الصايغ، ونضال الشافعي، وميدو عادل.