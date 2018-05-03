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الخميس 03/مايو/2018 - 11:30 م

خليل شمام لاعب الترجي: تنتظرنا مواجهة صعبة أمام الأهلي غدًا

خليل شمام لاعب الترجي
خليل شمام لاعب الترجي التونسي
أ ش أ
dostor.org/2155568

أكد خليل شمام لاعب الترجي التونسي، أهمية مواجهة الأهلي، غدًا الجمعة، في افتتاحية مشوار الفريقين لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال خليل شمام - في المؤتمر الصحفي الذي عقد، مساء اليوم الخميس، بملعب برج العرب بالإسكندرية - "تنتظرنا غدًا مواجهة صعبة وهامة للغاية أمام الأهلي، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات".

وأوضح اللاعب أن لقاءات الأهلي والترجي تحمل أهمية كبيرة، نظرا لشعبية وتاريخ الناديين الكبيرين.

ويلتقي الأهلي والترجي التونسي في التاسعة مساء غد الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب، بالإسكندرية.

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