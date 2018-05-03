«محمد روقة» لاعب الزمالك ينفي رحيله عن القلعة البيضاء

نفى محمد أشرف روقة لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ما تردد مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن طلب رحيله عن نادي القلعة البيضاء.



وقال روقة - في تصريح مساء اليوم الخميس - "أدين بالفضل لنادي الزمالك الذي صنع اسمي، ولمجلس إدارته الذي يقدم الدعم الدائم للفريق ككل ولي شخصيًا".



وأكد روقة، أنه يجتهد للوصول للمستوى الذي يليق باسم نادي الزمالك، وملتزم بالتدريبات وتعليمات المدربين ودائمًا يحترم اختياراتهم في المباريات، لأن اختيارات المدرب حق أصيل له.



وتابع قائلًا: "رحيلي أو بقائي في النادي هو قرار لمجلس الإدارة ولا يمكنني التدخل فيه، وواثق في قدرتي على إقناع الجاهز الفني بقدراتي الفنية".