مصرفيون سعوديون يبدون تقييما حذرا لمتانة اقتصاد المملكة

تستعد البنوك السعودية لنمو ضعيف في الإقراض هذا العام، وهو ما يشير إلى تقييم حذر لمتانة اقتصاد المملكة وجهود الحكومة لتحفيز النمو.



وكشفت السعودية عن خطتها "رؤية 2030" في 2016 لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد، الذي لا يزال يعاني من تداعيات هبوط أسعار النفط وركود وإجراءات تقشفية لتقليص العجز في ميزانية الدولة.



وقال مصرفي سعودي بارز: "رؤية 2030 تتعلق بالمستقبل، لكننا نتعامل مع الواقع الآن، وعلينا أن نكون أكثر حرصا وطلب العملاء ضعيف على أي حال".



ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة 1.8 في المئة هذا العام، لكن بعض المصرفيين المحليين قلقون من أن أصولهم تنكمش مع سداد قروض لكن فرص الإقراض الجديد تنضب.



وتشتكي البنوك أيضا من أنها لا ترى فوائد تذكر حتى الآن من خطة تحفيز حكومية بقيمة 72 مليار ريال (19.20 مليار دولار)، أُعلنت العام الماضي لتنشيط الاقتصاد.