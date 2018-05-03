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الخميس 03/مايو/2018 - 11:26 م

«المياه الافتراضية» تنقذ 40% من سكان العالم من الموت

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
إسلام جمال
dostor.org/2155563

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 783 مليون شخص لا يحصلون على مياه نظيفة، ويفتقر 2.1 مليار فرد إلى خدمات مياه الشرب المأمونة، كما يفتقر 4.5 مليارات فرد إلى خدمات المرافق الصحية.

ووفقًا لموقع «scientificamerican»، أن المياة الافتراضية، تعتبر الحل الأمثل لمواجهة ندرة المياه، لمواجهة الفقر المائي الذي يخشاه العالم، وتؤثر ندرة المياه على أكثر من 40% من سكان العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة، نظرًا للاستخدام الخاطي للمياه.

وعن مفهوم "المياه الافتراضية"، أوضح شريف قنديل، أستاذ علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، أنه يمثل حجم المياه المطلوبة لتصنيع منتجٍ ما والمياه المستخدمة في عمليات الإنتاج.

وأضاف قنديل أن الإنسان يستهلك في المعتاد نحو 1000 متر مكعب من المياه سنويًّا، ويشمل ذلك طعامه وشرابه وملابسه واستخداماته اليومية، وقد لا يدرك المواطن العادي أن كيلوجرامًا واحدًا من اللحم يستهلك نحو 15 ألف لتر مياه، بدايةً من تغذية المواشي على العلف والبرسيم، وحتى طهي اللحم وتناوله، مشددًا على أنه لا بد من الحد من استهلاك "المياه الافتراضية" وتدويرها وإعادة استخدامها لمواجهة عامل الندرة.

وتتكون "المياه الافتراضية" من 3 عناصر، هي المياه الخضراء، والزرقاء، والرمادية اللون، وفيما يتعلق بالمياه الخضراء، فتتركز في رطوبة التربة بفعل الترسُّب، ويستخدمها النبات عبر عملية النتح "الرشح"، وهي جزء من تدفُّق التبخر في الدورة الهيدرولوجية.

أما المياه الزرقاء، فالمقصود بها الماء العذب في الأنهار وتيارات المياه الجوفية والأنهار الجليدية والثلوج، في حين توصف المياه بالرمادية، إذا كانت ملوثة، ولكن بغير فضلات الإنسان، وهي نتاج الاستخدامات المنزلية مثل الاستحمام والغسيل، أو الملوثة بالمبيدات في الزراعة أو ببقايا الأسمدة.

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