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الخميس 03/مايو/2018 - 11:21 م

تشريح جثة نزيل دار أيتام لقي مصرعه في مطاردة أمنية بأكتوبر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
ندي حمدي
dostor.org/2155559

قررت نيابة أول أكتوبر، بإشراف المستشار مدحت مكى المحامى العام لنيابات أكتوبر، تشريح جثة نزيل دار أيتام، قتل فى مطاردة مع قوات الأمن، وذلك لبيان سبب الوفاة.

كما أمرت النيابة باستدعاء القوة التى طاردت المجنى عليه، للتحقيق معهم، والتحفظ على السلاح المستخدم فى الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المجنى عليه كان يقف بجوار دار أيتام "أم القرى" برفقة عدد من الأشخاص، وعند قيام قوة تابعة لإدارة تأمين أكتوبر، بتفقد الحالة الأمينة، وبفحص الأوراق الشخصية لهم، فر هاربا، فقامت القوة بمطاردة، وأطلق أحدهم النار عليه فأصيب.

أضافت التحقيقات، أنه تم نقل المجنى عليه للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

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