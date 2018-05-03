التحالف العربي يدعو الحكومة اليمنية لدعم رجال الأعمال

أكدت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أهمية تفاعل الحكومة اليمنية الشرعية في القضايا المتعلقة بالاستثمار في العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، خاصة في المجال النفطي، وفقا لقرار تعويم المشتقات، إضافة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لكل التجار بلا استثناء لكسر احتكار توريد المشتقات النفطية من قبل أي جهة.



جاء ذلك خلال اجتماع قيادة قوات التحالف العربي في عدن مع عدد من التجار والمستثمرين ومندوبي الغرف التجارية بالمناطق اليمنية المحررة لمناقشة المعوقات والمشكلات التي تقف أمام التجار والمستثمرين في ممارسة الأنشطة التجارية والتي أفرزتها حرب مليشيات الحوثي الإيرانية وأثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين اليمنيين وذلك في مقر قيادة التحالف العربي بالعاصمة المؤقتة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.



وأشارت قيادة التحالف إلى أهمية تقديم الدعم الكامل لكافة رجال الأعمال والتجار ومندوبي الغرف التجارية وتذليل الصعاب أمامهم مما يسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين اليمنيين.



وناقش المجتمعون عددا من المشكلات التي تعاني منها الحركة التجارية والتي تلخصت بانعدام المشتقات النفطية وتردي سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى المشاكل التي أفرزتها حرب مليشيات الحوثي والتي انعكست على حياة المواطنين.