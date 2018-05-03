فريق مصري يتوصل لعلاج آمن وزهيد للبهاق

توّصل فريق بحثي مصري لإبتكار عقارين لتثبيط الجهاز المناعي والسرطان بالجلد لعلاج البهاق، ليصبح علاجًا آمنًا وزهيدًا لمرض البهاق، الذي يعد أحد الأمراض الجلدية التي تؤثر تأثيرًا بالغًا على نفسية المصاب، خاصةً إذا أصاب بشرة الوجه والأطراف.



ووفقًا لموقع "scientificamerican" الطبي، فقد استعان الفريق بعقارين، أحدهما يستخدم لتثبيط الجهاز المناعي، والثاني لعلاج السرطان، ووجدوا أن عقار "فلورويوراسيل-5" حقق نتائج أفضل، إذ تحسنت 48% من البقع المنتشرة في المناطق الداخلية من الجسم.



وجرت تجربة العلاج على 25 مصابًا بالبهاق، وكان لدى كل مريض بقعتان مخروطيتان، تم علاج كل بقعة منهما بأحد العقارين، وتلقى المرضى جلسًة علاجيًة مرةً كل أسبوعين، لمدة 6 أشهر، بإجمالي 12 جلسة، وبعد الانتهاء من البرنامج العلاجي، جرت متابعتهم لمدة 3 شهور إضافية.



ويعد البهاق أحد الأمراض الجلدية التي ليس لها علاج فعال حتى الآن، وتُعرف بزوال اللون الطبيعي للجلد، بحيث يظهر على شكل بقع بيضاء واضحة تتسع بالتدريج، بسبب فقدان الخلايا الملونة melanocytes التي تنتج مادة "الميلانين".



وينتج البهاق عن تحطُّم خلايا "القتامينية" المتخصصة في إنتاج صبغة الجلد، ونتيجة لذلك، تظهر رقع بيضاء على أجزاء مختلفة من الجلد، حتى إن الشعر الذي ينمو في المناطق المصابة يبيضُّ لونه في العادة.