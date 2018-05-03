«تويتر»: «تمكنا من إصلاح الخلل»

حث موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكثر من 330 مليون مستخدم على تغيير كلمات المرور الخاصة بحساباتهم على الموقع، بعد خلل فني تسبب في تخزين كلمات المرور في ملف نص عادي داخله نظام الكمبيوتر الخاص بالشركة.



وقال «تويتر» إنه تمكن من إصلاح الخلل وإنها أجرت تحقيقا داخليا توصل إلى أن كلمات المرور لم تتعرض للسرقة أو إساءة استخدام من قبل من اطلع على الملف.



إلا أنه دعا جميع المستخدمين إلى النظر في تغيير كلمات المرور الخاصة بهم لمزيد من الحيطة والحذر.



ولم يذكر الموقع عدد كلمات المرور التي تم تخزينها في الملف النصي، لكن مصادر مطلعة قالت إن كلمات المرور التي تم تخزينها هائلة وتعود لأشهر خلت.



واكتشف تويتر هذا الخطأ منذ عدة أسابيع وأبلغ عن الخلل لبعض الهيئات التنظيمية.



ويعزى الخلل الفني إلى استخدام تويتر تكنولوجيا تعرف باسم هاشنغ "hashing" التي تخفي كلمات المرور أثناء قيام المستخدم بإدخالها من خلال استبدالها بالأرقام والحروف.



واعتذر موقع تويتر على هذا الخلل وقالت تغريدة على الموقع: "نعتذر عن حدوث ذلك".



ونصحت الشركة المستخدمين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان بقاء حساباتهم آمنة، بما في ذلك تغيير كلمات المرور لمنع قرصنة تلك الحسابات.

