أسما رؤوف.. تطلق فوازير رمضان لجذب السياحة

أعلنت أسما رؤوف، المرشدة السياحية وصاحبة مبادرة مصر أحلى، أن المبادرة قررت الترويج لمصر خلال شهر رمضان القادم، من خلال شكل جديد وهو فوازير سياحية تطوف خلالها رؤوف فى مجموعة من المقاصد السياحية المميزة، التي لا يعرفها الكثير من العرب والمصريين أيضًا في رحلة لا تزيد عن 90 ثانية، وتتنوع تلك المقاصد بين السياحية الترفيهية والثقافية والعلاجية والبيئية تحت شعار "فوازير رمضان رجعت تاني.. رجعت سياحية".



وأضافت رؤوف أن المبادرة تستهدف الترويج للمقصد السياحي المصري من خلال شكل فني يعشقه المصريين والعرب، كما أن مواقع التواصل الاجتماعى من أهم أدوات الإعلام الجديد، والتي أصبحت في متناول أيدي الجميع، من خلال الهواتف الذكية، وبالتالي سنتمكن من الوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور سواء داخل مصر أو خارجها.



وكشفت عن أن هناك العديد من الجهات والشركات المعنية بقطاع السياحة تتفاوض حاليًا مع المبادرة لتقديم عمل ناجح يساهم في جذب السياحة للسوق المصري، خاصة مع اقتراب موسم الإجازات والعطلات الرسمية، الذي يتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.



وأكدت رؤوف أن المبادرة ستكشف قبل بداية شهر رمضان عن المنصة التي تنطلق منها فوازير رمضان على مواقع التواصل الاجتماعى، والتي تعد المرة الأولي التي تنطلق فوازير من علي شبكة الانترنت تستهدف الترويج للسياحة المصرية في شكل عصري.



وأوضحت رؤوف أن الفزورة تقدم 5 معلومات أساسية عن المقصد السياحي التي تنطلق منه الفزورة، ويجيب المتسابق في تعليق على المكان والمحافظة التابع لها، ويحصل الفائز على رحلة سياحية لمدة 4 أيام 3 ليالي، ويتم اختيار الفائزين من خلال آلية إلكتروني، يتم بثها بشكل مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشارت رؤوف إلي أن فكرة عودة فوازير رمضان على منصات التواصل الاجتماعي تحظى بترحيب كبير من جانب المهنيين في قطاع السياحية، وكذلك العاملين في التسويق السياحي.