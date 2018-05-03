مصرع متهمين بقتل أمين شرطة أثناء القبض عليهما بالقليوبية

لقي متهمان مصرعهما بالقليوبية، وتكثف الجهات الأمنية جهودها لضبط ثالث، لاتهامهم بإطلاق الرصاص على قوة أمنية من مركز شرطة القناطر الخيرية، ما أدى لاستشهاد أمين الشرطة "خطاب الحسيني محمد" أثناء القبض عليهم وفروا هاربين وسط الزراعات أول أمس.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختبائهم ومحاصرتهم وخلال إلقاء القبض عليهم تبادلوا الرصاص مع الشرطة، مما أسفر عن مصرع اثنين من الجناة وهروب الثالث.



تم التحفظ على جثتي المتهمين وجارٍ ملاحقة الثالث وتولت النيابة التحقيق.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وجهت حملة أمنية لضبط 3 أشقاء مطلوبين أمنيا وصادر بحقهم أوامر ضبط من النيابة لاتهامهم بالاتجار بالمخدرات بقرية أبوالغيط، التابعة لمدينة القناطر الخيرية، وأثناء المطاردة سقط أمين الشرطة "خطاب حسيني محمد" شهيدا جراء تبادل الرصاص مع المتهمين.