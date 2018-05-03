يسرا ببدلة الإعدام في رمضان: «لدينا أقوال أخرى» (صور)

ارتدت الفنانة الكبيرة يسرا بدلة الإعدام في مسلسلها الرمضاني الجديد «لدينا أقوال أخرى»، وذلك أثناء تصوير أحد مشاهد العمل الذي يضم كوكبة من النجوم.



حصلت «الدستور» على صور الفنانة يسرا، التي حُكم عليها بالإعدام شنقًا؛ لاتهامها بجريمة القتل العمد، لكنها تنجح في الهرب من السجن عن طريق سامي مغاوري بعد تمثيلها بالإعياء لتُنقل إلى المستشفى ويتم تغييرها بفتاة أخرى؛ حتى تبحث عن براءتها وهو ما أخذ منه اسم المسلسل الرمضاني.



يشارك في بطولة المسلسل شيرين رضا وأحمد حاتم ونجلاء بدر ومحمد شاهين وسلمى أبوضيف وحازم إيهاب، ومن تأليف عبدالله حسن وأمين جمال وإبراهيم محسن وخالد أبوبكر، وإخراج محمد علي.