الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعًا يسمح للشباب بالتجول مجانًا بالقطارات

أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مشروعا جديدا تحت عنوان "اكتشف أوروبا" يمنح الشباب الأوروبي فرصة التجول مجانا بالسكك الحديدية بغرض التعرف على معالم القارة التي يعيشون فيها.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن المشروع سوف يمنح الفرصة لنحو 30 ألف شاب باستخدام القطارات بلا مقابل في السفر إلى جميع الاتحاد الأوروبي - 28 دولة - حيث تبلغ تكاليف المشروع لهذا العام نحو 12 مليون يورو -ما يعادل 14 مليون دولار أمريكي.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إذا ما سارت الأمور بشكل طيب أن يدرج ميزانية سنوية قدرها 100 مليون يورو من أجل إتاحة الفرصة لنحو 200 ألف شاب بالتجول المجاني على مدار العام في القارة الأوروبية من خلال القطارات.



وصرح مانفريد وبر عضو البرلمان الأوروبي بأن مشروع "اكتشف أوروبا " مجرد بداية.