القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
منوعات
الخميس 03/مايو/2018 - 10:56 م

الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعًا يسمح للشباب بالتجول مجانًا بالقطارات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2155544

أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مشروعا جديدا تحت عنوان "اكتشف أوروبا" يمنح الشباب الأوروبي فرصة التجول مجانا بالسكك الحديدية بغرض التعرف على معالم القارة التي يعيشون فيها.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن المشروع سوف يمنح الفرصة لنحو 30 ألف شاب باستخدام القطارات بلا مقابل في السفر إلى جميع الاتحاد الأوروبي - 28 دولة - حيث تبلغ تكاليف المشروع لهذا العام نحو 12 مليون يورو -ما يعادل 14 مليون دولار أمريكي.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إذا ما سارت الأمور بشكل طيب أن يدرج ميزانية سنوية قدرها 100 مليون يورو من أجل إتاحة الفرصة لنحو 200 ألف شاب بالتجول المجاني على مدار العام في القارة الأوروبية من خلال القطارات.

وصرح مانفريد وبر عضو البرلمان الأوروبي بأن مشروع "اكتشف أوروبا " مجرد بداية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان

منذ أقل من شهر

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

منذ شهر

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ شهر

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا

منذ أقل من شهرين

أغرب سؤال اتسألك في الـInterview؟

منذ 3 شهر

حكاية أم فى الـ98 من عمرها ترعى ابنها المُسن

الآن

«المركزي» يلغي التأمين النقدي على عمليات استيراد السلع الغذائية

خاص.. هالة فاخر تتخلى عن الحجاب في «الرجل الأخطر»

«الأغلى في التاريخ».. «جروس» يتفق على مقدم تعاقده مع الزمالك

«الباز» لوزير التعليم: لا تستقوى بالرئيس على الناس (فيديو)

الأكثر قراءة

«هروب المدرب الجديد».. الزمالك في ورطة بسبب «جروس»

«الأغلى في التاريخ».. «جروس» يتفق على مقدم تعاقده مع الزمالك

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب 4 شهور

الصورة الأولى للضابط القطرى المتهم بدعم الحوثيين فى اليمن

ألبومات الصور

العسيلي يبدأ حفله في الأهرام الكندية بـ«مجنونة» (صور)

أحمد زكريا يتألق في حفل جامعة الأهرام الكندية (صور)

«الهواء القاتل».. 3 مقالب قمامة وراء 20% من وفيات سكان شرق القاهرة

جنات تتألق بحفل في جامعة الأهرام الكندية (صور)

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

ads
الأكثر قراءة

«هروب المدرب الجديد».. الزمالك في ورطة بسبب «جروس»

«الأغلى في التاريخ».. «جروس» يتفق على مقدم تعاقده مع الزمالك

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب 4 شهور

الصورة الأولى للضابط القطرى المتهم بدعم الحوثيين فى اليمن

كشكول

اختتام المراجعات المجانية لطلاب الاعدادية في 6 اكتوبر

حجازي: الطالب المتوسط يستطيع الإجابة علي 80% من أسئلة امتحانات الثانوية

المشاركون في احتفالية ختام برنامج سفراء الأزهر بالمنصورة يثمنون جهود الطيب

مساعد وزير التعليم: تتابع سير أعمال الامتحانات بمدارس مجموعة 30 يونيو

نقيب المعلمين يشارك الممرضين احتفالهم باليوم العالمي للتمريض

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

توجيه اتهامات في أمريكا إلى الرئيس السابق لـ«فولكس فاجن»

حدث في مثل هذا اليوم

اتفاقية تفيد باستحواذ إثيوبيا على حصة في الميناء البحري للسودان

لجنة مسيرات العودة تدعو الفلسطينيين للمشاركة في جمعة الغد

منوعات

«تويتر»: «تمكنا من إصلاح الخلل»

الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعًا يسمح للشباب بالتجول مجانًا بالقطارات

غدًا.. افتتاح بطولة إفريقيا للبلياردو «سنوكر»

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

«دراسة»: جراحة إنقاص الوزن تسبب مخاطر جسيمة

الدستور على فيسبوك