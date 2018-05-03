إثيوبيا والسودان تتفقان على تقاسم إدارة ميناء سوداني

اتفقت إثيوبيا والسودان على الاشتراك في تطوير ميناء "بورسودان"، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الخميس.



وتأتي الصفقة بعد أربعة أيام من توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم للحصول على حصص في موانئ جيبوتي المجاورة.



ونقلت هيئة إذاعة "فانا" التابعة للدولة عن وزير الخارجية الإثيوبي، ورقينى قبيو، قوله: "اتفق البلدان على تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدولتين على الفور في تطوير الميناء وإدارته بشكل مشترك".



وقال خلال زيارة للخرطوم إن "إثيوبيا تستخدم ميناء بورسودان كبوابة لأجزائها الشمالية والشمالية الغربية".