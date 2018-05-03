الحكومة اليمنية تستنكر استهداف الحوثيين مركز تأهيل الأطفال في مأرب

استنكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، استهداف مليشيا جماعة الحوثي الانقلابية مقر تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالأزمة والحرب في محافظة مأرب، بصاروخين من نوع (كاتيوشا)، ما تسبب في أضرار مادية بالغة وحالة من الخوف بين أوساط الأطفال بالمركز.



وقال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نزار باصهيب - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس - إن الجريمة تعد الثالثة التي تستهدف الأطفال والمركز، وتأتي في إطار مواصلة المليشيات الانقلابية ارتكاب الجرائم الدموية بحق مختلف شرائح وفئات المجتمع اليمني بما فيهم الأطفال، دون مراعاة خضوع الأطفال لعملية تأهيل نفسي واجتماعي جرّاء تأثرهم بانتهاكات الانقلابيين لطفولتهم.



ودعا باصهيب، الجهات المختصة على المستويين الإقليمي والدولي إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات المتعمدة والمستمرة من جانب الانقلابيين للقوانين الدولية، وضرورة اتخاذ موقف حازم وصارم من تعنت الحوثيين في استهداف المركز ذي التوجه الإنساني والذي يموله ويشغله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة.