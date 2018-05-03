البيت الأبيض: ترامب لم يعلم بدفع أموال لممثلة إباحية

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب لم يعلم في البداية بأن محاميه الشخصي دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لكنه علم بذلك فيما بعد.



وقال ترامب للصحفيين إنه لم يعلم بقيام محاميه مايكل كوهين بدفع أموال لدانيالز، لكن رودي جولياني الذي انضم للفريق القانوني لترامب قال، أمس الأربعاء، إن الرئيس علم بذلك ورد المبلغ لكوهين.



وقالت دانيالز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد إنها أقامت علاقة لفترة وجيزة مع ترامب في 2006.