وزارة العدل الأمريكية تتهم مدير «فولكسفاجن» بالتآمر
اتهمت وزارة العدل الأمريكية المدير التنفيذى السابق لشركة فولكسفاجن، مارتن فينتركورن، بالتآمر فيما يتعلق بفضيحة انبعاثات عوادم السيارات.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية المدير التنفيذى السابق لشركة فولكسفاجن، مارتن فينتركورن، بالتآمر فيما يتعلق بفضيحة انبعاثات عوادم السيارات.
أشعل المطرب الشاب أحمد زكريا، حماس جمهور حفل جامعة الأهرام الكندية، وسط حضور طلابي كبير مقدما أغاني (بنتخاصم وأنا موافق). وغنت المطربة جنات في نفس الحفل، بينما سيغني المطرب محمود العسيلي الفقرة ...
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