ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا بسيطا خلال تعاملات اليوم، في ظل المخاوف من تداعيات الانسحاب الأمريكي المحتمل من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.



وتشير التقارير إلى أنه مع احتمال إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، فإن استقرار إنتاجها النفطي سيواجه الخطر.



في الوقت نفسه، يتراجع إجمالي إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خلفية المشكلات في فنزويلا، واتفاق خفض الإنتاج بين منظمة أوبك وروسيا.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بواقع 50 سنتا أي بنسبة 0.7% إلى 68.43 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.