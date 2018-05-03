تفاصيل حفل «الوفد» لتكريم الفراعنة والأهلي (صور)

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن لجنة الرياضة برئاسة اللواء محمد الحسيني، نظمت مساء الخميس، احتفالية لتكريم المنتخب الوطني المتأهل لكأس العالم، والنادي الأهلي الفائز ببطولة الدوري والاندية الصاعدة للدوري الممتاز "الجونة ونجوم المستقبل، وحرس الحدود"، وعدد من رموز الرياضة المصرية.



وقال الهضيبي إن الاحتفالية شهدت حضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور هاني سري الدين، السكرتير العام للحزب، والنائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، والنائب طارق سباق، نائب رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا للحزب، وعدد من أعضاء الحزب بالمحافظات.



من جانبه قال رئيس حزب الوفد إن مصر أمام عهد جديد ملئ بالانتصارات، لافتًا إلى أن صلابة المصريين نجحت في أن يكونوا على قلب وفكر وارادة وتصميم رجل واحد.



وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن المخطط التى تعرضت له مصر يعد من ضمن حروب الجيل الرابع، لكن إرادة المصريين تكللت في 30 يونيو حينما خرج قرابة 33 مليون مصري على فكر وارادة رجل واحد في كافة محافظات مصر للدفاع عن الدولة المصرية.



وأوضح أن ميزة المواطن المصري في ثقافته وفكره التي تعود لـ7 آلاف: "هذه الفطرة التى يتمتع بها المواطن المصري حينما شعر أن الدولة تتعرض إلى خطر الجميع في 30 يونيو 33 مليون مصري، لم يتم ارتكاب جريمة واحدة في ذلك اليوم، وهذا يؤكد مشهد الإنسان المصري أنه عندما تتعرض مصر لخطر يقف الجميع معها".



ونوَّه إلى أن مصر هي أول من دقت ناقوس الخطر ضد الإرهاب ليس في المنطقة فقط بل في العالم أجمع، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والشرطة المصرية الوطنية حينما شعروا بأن الدولة تتعرض إلى خطر وقفوا في صف واحد ليحموها.



وأكد أبوشقة أن المصريين نجحوا في أن يصمدوا أمام ذلك المستنقع الذي سقطت فيه دول كثيرة مجاورة وكان مقدرًا لها ذلك، لكنه تحطم أمام إرادة الإنسان المصري: "المصري هو الذي وقف للهكسوس والتتار وهو الذي أوقف الحملة الفرنسية على مصر عندما قامت ثورتين حينها شبيهتان بثورتي 2011 و2013 فهذه هي عظمة الإنسان المصري".



تابع: "تفوق الإنسان المصري في المجالات كافة، فمصر هى التي علمت العالم الحضارة المصرية واثرت في الفكر والفن والأدب والرياضة".



واختتم حديثه: "نهنئ المصريين بالنجاح فيما وصلوا إليه استكمالًا للإرادة الحقيقة في عهد السيسي الذي يقف دائمًا بجوار الشباب والمرأة والمصريين جميعا، فنحن أمام عُرس ديمقراطي حديث، وهذه الاَمال والطموحات كانت الأولي في جذب العالم تجاهنا، وسننتصر في مجالات عديدة ونحقق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وكل هذا يكُمن في جهود الإرادة المصرية العظيمة".



وقال الدكتور هانى سري الدين، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب يحرص دائمًا على تكريم ودعم الرياضة والرياضيين المصريين، إيمانًا منه بأن الرياضة ليست للرفاهية فقط بل هي علم وثقافة.



وأضاف سري الدين خلال كلمته في احتفالية حزب الوفد لتكريم عدد من الرياضيين، أن الحزب قرر تكريم رموز الرياضة المصرية نظرًا لما حققوه خلال السنوات الماضية من انجازات تستحق تكريمهم.



في نهاية الحفل تم تكريم الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة صعود المنتخب الوطني لكاس العالم، وتكريم النادي الأهلي بطل الدوري المصري موسم 2017- 2018، بحضور ممثل القلعة الحمراء طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.



وأضاف نقيب الإعلاميين، حمدي الكنيسي والكابتن خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، واللواء عبد الجليل إمام، المشرف العام على الكره بمجلس إدارة نادي الجونة، وفريق نجوم المستقبل، ومحمد الطويلة رئيس النادي، بجانب تكريم الكابتن الراحل صالح سليم، والكابتن حسن الشاذلي، والكابتن إبراهيم يوسف، والكابتن مصطفي الكيلاني، واللواء عبد الجابر أحمد علي.