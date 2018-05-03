القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
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الخميس 03/مايو/2018 - 10:19 م

الترجي يختتم تدريباته استعدادًا للأهلي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2155507

اختتم فريق الترجي التونسي، مساء اليوم الخميس، تدريباته على استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غد الجمعة.

ويلتقي الترجي والأهلي، غدا، في افتتاحية مشوارهما لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وحرص خالد بن يحيى، المدير الفني للفريق التونسي، على تخصيص فقرة ترفيهية في بداية المران، شهدت تقسيمة بين اللاعبين، واعتمدت على تناقل الكرة باليد، في خطوة من جانب المدير الفني لإخفاء أي معالم فنية أو تكتيكية في الدقائق العشر الأولى من المران، والتي شهدت حضور وسائل الإعلام.

يذكر أن الأهلي يتواجد ضمن المجموعة الأولى، التي تضم الترجي التونسي، وكمبالا سيتي الأوغندي، وتاونشيب البوتسواني.

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