«فارميد»: الشركات بدأت بتوريد السوفالدى لـ«الصحة»

أكد الدكتور محمد مبروك، الرئيس التنفيذى لشركة فارميد هيلث كير، أن وزارة الصحة بدأت فى الاعتماد على المناقصة الجديدة لتوريد المثيل المصرى من عقار "السوفوسبوفير"، "السوفالدى"، منذ أول أمس الأحد، بجميع مراكز الكبد.



وأشار مبروك، في تصريحات لـ«الدستور»، أن شركات الأدوية اتفقت على توريد 503 ألف عبوة من عقار "السوفوسبوفير" بسعر 430 جنيهًا للعبوة، بتخفيض 5 جنيهات، عن سعر المناقصة الماضية، لافتًا إلى أنه بلغ عدد الشركات المشاركة في المناقصة العامة لأدوية "فيروس سي" 23 شركة دواء توزع من خلال 19 شركة في الجمهورية.



وأوضح مبروك أن وزارة الصحة كان لديها عدد كبير من أدوية فيروس سى، والتى تم توريدها من خلال قرض البنك الدولى، تم الانتهاء منها بشكل كامل وسيتم الاعتماد على الكميات التى ستوردها الشركات من خلال المناقصة العامة لأدوية فيروس سى.



وأضاف مبروك أن الفحص الشامل لفيروس سى فى المحافظات أظهر أن نسبة الإصابة بالمرض تتراوح ما بين 5% إلى 7%، وهى نسبة ليست مرتفعة وهو ما أكدته اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، الوزارة لديها القدرة لعلاج هذه الأمراض.