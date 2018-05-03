منهم داليدا.. طرق ورسائل غريبة للانتحار

الخميس 03/مايو/2018 - 10:13 م

ايهاب مصطفى

dostor.org/2155502

كثير من المشاهير انتحروا بوسائل مختلفة، ومنهم الفنانة العالمية داليدا التي تحل ذكراها اليوم، وربما انتحر هؤلاء لعدم قدرتهم على تحمل الهزائم المتتالية، والرسائل التي تركوها من خلفهم كانت إما لتخبر ذويهم بمحبتهم، وإمالتخبر العالم بعدم قدرتهم على الاحتمال.







داليدا

توفيت داليدا بعد حياة صاخبة عام 1987 منتحرة بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة، بعد أن تركت رسالة تقول "سامحوني.. الحياة لم تعد تحتمل"، ودفنت في مقبرة مونمارتر "بباريس".



روبن وليامز

كتب الفنان الأمريكى قبل انتحاره إلى ابنته عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وقال لها في رسالته يوم عيد ميلادها: "آنسة زيلدا..عيد ميلاد سعيد، اليوم تكملين ربع قرن من عمرك، لكنك ستظلين طفلتى، أحبك".





هنتر ثومبسون

هو مؤلف رواية "ملائكة الجحيم"، أمضى حياته في إدمان المخدرات والكحول، وانتحر عام 2005.

وكانت كلماته الأخيرة تقول "لا مزيد من الألعاب، لا مزيد من القنابل، لا مرح، لا مزيد من المشي، لا مزيد من السباحة، 67 سنة! 17 عامًا بعد الخمسين، 17 عامًا زيادة على ما أحتاج وأريد، ملل 67 أصبحت طمّاعًا، استرخ الموت لن يؤلم".



كيفن كارتر

بعد أن فاز كيفن كارتر بالبوليتزر بعد تصويره لأشهر صورة التقطت للمجاعة في جنوب إفريقيا، وفي 27 يوليو، 1994 قاد كيفين كارتر شاحنته إلى قرب نهر برامفونتاينسبروي، وهو نهر صغير يقطع الضواحي الشمالية لمدينة جوهانسبرغ وهي منطقة اعتاد أن يلعب فيها حين كان طفلا صغيرا، هناك بالإنتحار عبر توصيله العادم إلى داخل الشاحنة مشغلا المحرك، حيث توفي متسمما بأول أكسيد الكربون عن عمر ناهز 33 عاما. أجزاء من رسالة إنتحار كارتر كان نصها كما يلي:

"أنا آسف جدا جدا، لكن ألم الحياة يفوق متعتها بكثير لدرجة أن المتعة أصبحت غير موجودة... أنا مكتئب... بدون هاتف... مال للإيجار... مال لإعالة الطفل، مال للديون تطاردني ذكريات حية من عمليات القتل والجثث والغضب والألم، لأطفال يتضورون جوعًا أو جرحى، من المجانين المولعين بإطلاق النار، أغلبهم من الشرطة، من الجلادين القتلة، ذهبتُ للإنضمام إلى كين إن كنت محظوظًا لتلك الدرجة".