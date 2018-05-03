الفيروسات الكبدية: مد مناقصة فيروس «سي» وفقًا للاحتياج

أكدت الدكتورة سهير إسماعيل، نائب مدير اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن جميع أدوية فيروس سي متوفرة في مراكز الكبد والقوافل والوحدات الصحية التي تقوم بإجراء المسح الصحي الشامل للفيروس بالمحافظات.



وأشارت سهير في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن المناقصة يتم اجراءها بشكل دوري وروتيني بشكل سنوي، لافته إلى أنه سيتم مد مناقصة أدوية فيروس سي من الشركات بتوريد كميات إضافية وفقًا للإحتياج بالمحافظات.



وأوضحت أن مصر استهلكت ما يقارب من 5 مليون جرعة سوفالدي منذ بداية العلاج بفيروس سي، واستخدمت في علاج مليون ونصف مريض، حيث يحصل كل مريض على 3 جرعات من العلاج.