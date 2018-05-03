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الخميس 03/مايو/2018 - 10:09 م

تعرف على قصة استشهاد القديسة «سارة»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
ماريان رسمى
dostor.org/2155498

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بذكرى استشهاد القديسة سارة وولداها، التى كانت من أهل أنطاكية وزوجة سقراطس، أحد قادة دقلديانوس.

وبحسب كتاب "السنكسار" الكنسى، فقد ترك سقراطس دينه المسيحي تملقًا للملك وكان يتظاهر أمام زوجته بأنه إنما فعل هذا خوفًا من الملك، حتى رزقها الله ولدين فلم تستطع أن تعمدهما بأنطاكية خوفًا من الملك ومن زوجها، فأخذتهما وسافرت إلى الإسكندرية لتعمدهما هناك.

فأراد الله أن يظهر عظم أمانتها منفعة للأجيال المقبلة فأهاج رياحًا شديدة كادت تغرق المركب، فخافت القديسة الراحلة أن يموت ولداها بغير عماد فصلت صلاة طويلة ثم شرطت ثديها اليمين وأخذت من الدم وصلبت علي جبيني ولديها وقلبهما ثم غطستهما في البحر ثلاث مرات، باسم الأب والابن والروح القدس.

وبعد ذلك سكتت الرياح وهدأ البحر وسارت المركب ولدي وصولها إلى الإسكندرية دخلت الكنيسة وقدمت ولديها للبابا بطرس خاتم الشهداء ليعمدهما مع أطفال المدينة، فلما أخذ الولدين ليعمدهما جمد ماء المعمودية كالحجر، فتعجب البابا من ذلك فأخذ الولدين مرة ثانية فتجمد الماء ثانية وهكذا إلى ثلاث مرات فاستغرب البابا واستخبر من والدتهما عن الأمر، فعرفته بما جرى لها في البحر وما عملته لولديها فمجد الله قائلًا: "حقًا أنها معمودية واحدة".

ولما عادت القديسة الراحلة إلى أنطاكية أنكر عليها زوجها ما فعلته وأخبر الملك بذلك فاستحضرها ووبخها قائلًا: "لماذا ذهبت إلى الإسكندرية لتزني مع النصارى؟، فأجابته: "إن النصارى لا يزنون ولا يعبدون الأصنام ومهما أردت بعد هذا فأفعله وسوف لا تسمع مني كلمة أخري"، فقال لها: "عرفيني ماذا عملت بالإسكندرية"، فلم تجبه، فأمر بشد يديها إلى خلفها ووضع ولديها علي بطنها ثم حرقها بالنار فحولت وجهها إلى الشرق وصلت، ثم أسلمت روحها مع ولديها ونالوا جميعا إكليل الشهادة.

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