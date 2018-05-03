طلاب إعلام ينجحون في التعاقد مع أول عميل لوكالة الإعلام

نجحت مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة في اجتذاب أول عميل لوكالة كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت مظلة مشاريع تخرج طلاب قسم العلاقات العامة لهذا العام كأول فريق عمل ينجح في التعاقد مع عميل يستفيد من خدمات الوكالة المتنوعة.



وأعلنت الدكتور إيمان جمعة، رئيس قسم العلاقات العامة، رئيس وكالة كلية الإعلام أن إنشاء وكالة لكلية الإعلام وتفعيلها كان بمثابة التحدي الأعظم والتي أعلنت رضاها التام عن النجاح المبهر الذي حققته الوكالة في أول أعوامها والتي ستمهد لمزيد من النجاحات فيما هو قادم.



أكدت إيمان أن وكالة كلية الإعلام تقدم خدمات متنوعة، فبها قسم للبحوث التسويقية وقسم لإعداد الحملات التسويقية وحملات العلاقات العامة وقسم خاص بالتدريب وتنمية المهارات، وأن رؤية الوكالة تنطوي على إكساب الطلاب الخبرة العملية واحتكاكهم بالسوق وكذلك توفير أموال الطلاب فهم الآن يتعاملون مع عملاء حقيقيين يدفعون مقابل الخدمات التي يحصلون عليها وفي ذلك مراعاة للأهالي والظروف الاقتصادية الراهنة.



نجح الفريق الذي تشرف عليه هالة السيد وأحمد رحمة في التعاقد مع أول عميل يستفيد من خدمات الوكالة واستطاع الطلاب تلبية كافة احتياجاته، فقد قام الطلاب بإعداد دراسة تسويقية لمعرفة آراء وتفضيلات الجمهور لحضانات أطفالهم وتحليل البيئة التسويقية لعميل الحضانة للتعرف على نقاط القوة التي يتمتع بها ونقاط الضعف التي تحتاج للمعالجة إلى جانب دراسة المنافسين والوصول إلى فرص تسويقية أمثل. كذلك قام الطلاب بإعداد خطة للسوشيال ميديا للعميل وإدارة محتواها وتنفيذها على النحو الذي نال رضا واستحسان العميل، وقام الطلاب أيضًا بتصميم وتنفيذ المطبوعات من بوكليت وفلايرز ولافتات متنوعة.



وأعد الطلاب مجموعة من الأنشطة الاتصالية الأخرى فقاموا بإعداد ورشة عمل لتغيير السلوكيات السلبية لدى الأطفال وتعليم أولياء الأمور طرق التعامل الأمثل مع أطفالهم، وكذلك عمل يوم مفتوح بالحضانة لممارسة رياضة الزونبا.



وأعرب الطلاب عن امتنانهم لانتمائهم لكلية الإعلام عامة، وقسم العلاقات العامة والإعلان خاصة، وعن سعادتهم بالنجاح الذي حققوه ورضاهم التام عن محصلة الخبرات التي اكتسبوها طيلة أربع سنوات الدراسة بالكلية.