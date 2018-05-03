القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
سياسي
الخميس 03/مايو/2018 - 10:00 م

طلاب إعلام ينجحون في التعاقد مع أول عميل لوكالة الإعلام

طلاب إعلام ينجحون
محمد جعفر
dostor.org/2155491

نجحت مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة في اجتذاب أول عميل لوكالة كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت مظلة مشاريع تخرج طلاب قسم العلاقات العامة لهذا العام كأول فريق عمل ينجح في التعاقد مع عميل يستفيد من خدمات الوكالة المتنوعة.

وأعلنت الدكتور إيمان جمعة، رئيس قسم العلاقات العامة، رئيس وكالة كلية الإعلام أن إنشاء وكالة لكلية الإعلام وتفعيلها كان بمثابة التحدي الأعظم والتي أعلنت رضاها التام عن النجاح المبهر الذي حققته الوكالة في أول أعوامها والتي ستمهد لمزيد من النجاحات فيما هو قادم.

أكدت إيمان أن وكالة كلية الإعلام تقدم خدمات متنوعة، فبها قسم للبحوث التسويقية وقسم لإعداد الحملات التسويقية وحملات العلاقات العامة وقسم خاص بالتدريب وتنمية المهارات، وأن رؤية الوكالة تنطوي على إكساب الطلاب الخبرة العملية واحتكاكهم بالسوق وكذلك توفير أموال الطلاب فهم الآن يتعاملون مع عملاء حقيقيين يدفعون مقابل الخدمات التي يحصلون عليها وفي ذلك مراعاة للأهالي والظروف الاقتصادية الراهنة.

نجح الفريق الذي تشرف عليه هالة السيد وأحمد رحمة في التعاقد مع أول عميل يستفيد من خدمات الوكالة واستطاع الطلاب تلبية كافة احتياجاته، فقد قام الطلاب بإعداد دراسة تسويقية لمعرفة آراء وتفضيلات الجمهور لحضانات أطفالهم وتحليل البيئة التسويقية لعميل الحضانة للتعرف على نقاط القوة التي يتمتع بها ونقاط الضعف التي تحتاج للمعالجة إلى جانب دراسة المنافسين والوصول إلى فرص تسويقية أمثل. كذلك قام الطلاب بإعداد خطة للسوشيال ميديا للعميل وإدارة محتواها وتنفيذها على النحو الذي نال رضا واستحسان العميل، وقام الطلاب أيضًا بتصميم وتنفيذ المطبوعات من بوكليت وفلايرز ولافتات متنوعة.

وأعد الطلاب مجموعة من الأنشطة الاتصالية الأخرى فقاموا بإعداد ورشة عمل لتغيير السلوكيات السلبية لدى الأطفال وتعليم أولياء الأمور طرق التعامل الأمثل مع أطفالهم، وكذلك عمل يوم مفتوح بالحضانة لممارسة رياضة الزونبا.

وأعرب الطلاب عن امتنانهم لانتمائهم لكلية الإعلام عامة، وقسم العلاقات العامة والإعلان خاصة، وعن سعادتهم بالنجاح الذي حققوه ورضاهم التام عن محصلة الخبرات التي اكتسبوها طيلة أربع سنوات الدراسة بالكلية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم

منذ 5 أيام

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن

الآن

«الهواء القاتل».. 3 مقالب قمامة وراء 20% من وفيات سكان شرق القاهرة

الملك سلمان يؤكد دعم السعودية للمغرب ضد إيران

«حرب شوقى».. وزير التعليم يكشف تفاصيل المقررات الدراسية فى النظام الجديد

«أبناء المنفى الإجبارى».. مشاهد من حياة الأطفال السوريين المولودين فى مصر

الأكثر قراءة

«الأغلى في التاريخ».. «جروس» يتفق على مقدم تعاقده مع الزمالك

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب 4 شهور

عاجل.. إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمول تجاري بأمريكا

الصورة الأولى للضابط القطرى المتهم بدعم الحوثيين فى اليمن

ألبومات الصور

العسيلي يبدأ حفله في الأهرام الكندية بـ«مجنونة» (صور)

أحمد زكريا يتألق في حفل جامعة الأهرام الكندية (صور)

«الهواء القاتل».. 3 مقالب قمامة وراء 20% من وفيات سكان شرق القاهرة

جنات تتألق بحفل في جامعة الأهرام الكندية (صور)

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

«الأغلى في التاريخ».. «جروس» يتفق على مقدم تعاقده مع الزمالك

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب 4 شهور

عاجل.. إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمول تجاري بأمريكا

الصورة الأولى للضابط القطرى المتهم بدعم الحوثيين فى اليمن

كشكول

اختتام المراجعات المجانية لطلاب الاعدادية في 6 اكتوبر

حجازي: الطالب المتوسط يستطيع الإجابة علي 80% من أسئلة امتحانات الثانوية

المشاركون في احتفالية ختام برنامج سفراء الأزهر بالمنصورة يثمنون جهود الطيب

مساعد وزير التعليم: تتابع سير أعمال الامتحانات بمدارس مجموعة 30 يونيو

نقيب المعلمين يشارك الممرضين احتفالهم باليوم العالمي للتمريض

الأمصار

ليبيا.. القبض على 3 من العناصر الإرهابية في درنة

محمد صلاح وتعليق مفاجئ عن مواجهته مع كريستيانو رونالدو

الخرطوم: السجون السودانية خالية من المعتقلين الصحفيين

السعودية توقف 62 عربيا بتهم الإرهاب

سعد الحريري: النزول للانتخابات اللبنانية واجب وطني

منوعات

غدًا.. افتتاح بطولة إفريقيا للبلياردو «سنوكر»

عالم قبرصي: منطقة المتوسّط والشرق الأوسط تواجه جفافًا متزايدًا

الحلفاوي: «خالى بالك يا مدريدي هيسحبوا منك الجنسية»

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

«دراسة»: جراحة إنقاص الوزن تسبب مخاطر جسيمة

الدستور على فيسبوك