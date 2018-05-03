أبناؤنا في الخارج.. صورة حلوة وصورة مرة

عائد توا من الخليج..وليس لدي ما أقوله سوى علينا أن نواجه الحقيقة..والحقيقة أن ثمة قوى معادية تكابد لتمترس الطريق بين الجاليات المصرية والوطن الأم بالشائعات المغرضة.. بل وتحاول أيضا أن ترسم صورة قاتمة للقاهرة في العقل الجمعي للأشقاء في الخليج وفي كل الدول العربية.



والهدف المعلن والمسجل في الأوراق الرسمية من زيارتي لهذه الدولة أو تلك حضور مؤتمر أو مهرجان أو ندوة.. لكن..دوما يكون الرأس مؤرقا بأسئلة حول أحوال المصريين..علاقتهم بالسفارة..بالوطن الأم..كيف تبدو مصر في منظور الشعب الذي يستضيفني ؟

لذا على غير عادة الإعلاميين أسعى إلى بيوت المصريين..مقاهيهم..أماكن تجمعاتهم.. بعض من مواطني الدولة التي أزورها.. ولاأزنزن اهتماماتي في لقاء الوزير والسفير والملحق..و..ثمرة لقاءاتي خلال زيارتي مؤخرا لأكثر من دولة خليجية.. تنضح بطعم المرار..لكنها أيضا تفوح بعبق بهية العظيمة



......

شاعرة خليجية..تربطني وإياها علاقة انسانية قوية منذ مايقرب من أربعة عقود..وأظنها مرة أقرت في حوار صحفي أدلت به لمجلة عربية بدوري في اكتشافها وتحفيز مواهبها الأدبية..والآن تحتل موقعا مهما بالمشهد الأدبي في بلدها والخليج..

حين التقينا في حفل عشاء خلال زيارتي لعاصمة بلدها مؤخرا..تحدثنا بمودة في أمور كثيرة،واتفقنا على أن نلتقي مساء اليوم التالي في المتتدى الأدبي، وهو المنتدى الثقافي الأهم في بلدها - لأطرح فكرة مشاركة أدباء الخليج في مسابقة نادي القصة بمصر التي أشرف عليها..اقتراح تقدمت به إلى مجلس إدارة النادي منذ عدة أسابيع تمهيدا للخروج بأنشطتنا الثقافية إلى الجغرافية العربية..ووافق المجلس ورئيسه الكاتب نبيل عبد الحميد..

كان يشاركنا المائدة شاعر صديق قريب منها..تطرق الحوار إلى الأوضاع في المنطقة..سألتها: ألن تزوري مصر قريبا ؟

أقامت فترات طويلة في القاهرة..ولديها شقة تمليك بالمهندسين..فإذا بها تصدمني:ما في زيارة لمصر طول ماهي تحت حكم الانقلابيين !!وزادت:وكيف أروح مصر ومافي أمان ؟..الحين غيرنا..بنروح المغرب..

حاولت أشرح لها الأمور في مصر..وأن الصورة على غير ما تظن..دون جدوى..صباح اليوم التالي بعثت لها على الواتس بمقطعي فيديو يظهركذب الشيخ يوسف القرضاوي، حيث وصف اليهود في الأول بأنهم أولاد القردة والخنازير، وفي الثاني أنكر تماما أنه قال هذا !

أرسلت أيضا مقطعي فيديو للدكتور محمد مرسي يزعم في الأول أنه عمل مستشارا في وكالة ناسا، وفي الثاني ينفي أنه قال هذا..ففوجئت بردها حادا وعنيفا وتصفني بالانقلابي !!،ورفضت أن تأتي إلى المنتدى.. حكيت ماحدث لصديق مشترك يشغل رئيس الجمعية الأدبية في بلاده فقال بأسف أنها واقعة تحت تأثير الإعلام المعادي لمصر..



أذهلني ما قال ؟ أيطول تأثير قنوات مثل الجزيرة والشرق ومكملين أستاذة جامعية وشاعرة كبيرة مثلها، خاصة وأن ماتبثه مثل هذه القنوات يتضح بقليل من التحليل والتعميق لمضمونه مدى كذبه وغرضيته ؟!!

خلال ذات الليلة دعاني صديق قديم على العشاء، سألته: منذ متى لم تزر مصر ؟ فقال: من عام 1992.. وزاد:

كنت أزورها قبل ذلك كثيرا..لكن انشغالاتي حالت دون زيارتها..رغم أنها من البلاد الأقرب إلى قلبي..ولي هناك أصدقاء كثر.

سألته: انشغالاتك فقط ؟

قال بتردد: يقال ان الأمور الأمنية ليست مستقرة ؟

والشرطة تلاحق الأجانب في مصر.

حكيت له تفاصيل زيارة ثلاثة من المثقفين العمانيين جاءوا إلى مصر قبل ذلك بشهر للمشاركة في ندوة بالأقصر عن العلاقات المصرية العمانية،وبلغ الأمر من شعورهم بالسعاددة أن قام أحدهم بمد فترة بقائه أسبوعا..وقال الآخران أنهما خلال شهور سيرتبان زيارة للقاهرة برفقة أسرتيهما..وذكرت له الأسماء وأرقام هواتفهما للاتصال بهم..

هو إذن الإعلام..؟!

وهذا ما أكده لي المحلل السياسي المصري د. ع، م " الذي يعمل مستشارا في إحدى الهيئات الإعلامية بدولة خليجية شقيقة..قال إن قطاعا كبيرا من الجاليات المصرية في الخليج، بل وقطاعا كبيرا من شعوب المنطقة يستمد معلوماته من قناة الجزيرة،، في ظل خفوت صوت الإعلام المصري ! وافتقاده للمنهجية.



حكاية المظاهرة الحاشدة

في زيارة سابقة لدولة خليجية جمعني الحوار بعدد من اساتذة جامعيين مصريين في منزل احدهم، بالطبع عرج الحوار إلى قضايانا الوطنية..بدا أحدهم غاضبا بل ومتشنجا بسبب " استيلاء الجيش على السلطة" وصاح: لكن الشعب لن يسكت، كل يوم مظاهرات للتعبير عن رفضه للانقلابيين !



• وبعد لحظات من الصمت واصل:بالطبع أنت صحفي وتتابع هذه المظاهرات.



• واستشهد بمظاهرة وصفتها إحدى القنوات بالحاشدة، جرت في مدينة نصر حيث حاصر فيها الألاف معسكرا للجيش ! سألته: أين شاهدت هذه المظاهرة ؟فقال: في التليفزيون..الأمر كان واضحا جدا بالصوت والصورة..



• وحين حكى لي ماشاهده..قلت له: وأنا ايضا شاهدت تلك المظاهرة، كانت عقب صلاة الجمعة الماضية أليس كذلك ؟ فقال نعم ! وزاد:



هي وغيرها من المظاهرات الحاشدة برهان. ساطع على أن المصريين " مش طايقين الجيش ولا السيسي !



رويت له ما حدث، فالمظاهرة التي يصفها نقلا عن القناة بالحاشدةجرت أمام عيني في المنطقة التي أقطن بها في مدينة نصر،تابعت وسكان المنطقة من شرفات منازلنا ما جرى بدقة شديدة..بضعة عشرات..الغالبية نساء..اقتربوا من مخيم صغير للجيش بجوار العمارات..وبدأوا يكيلون الشتائم للقوات المسلحة والرئيس السيسي، الهدف بدا واضحا للغاية.. استفزاز جنود المخيم، ودفعهم إلى الاعتداء على المتظاهرين..كان هناك من بين المتظاهرين من يقوم بالتصوير..إلا أن ضابط المخيم تصرف بحكمة وطالب جنوده بدخول الخيمة،



• لكن المتظاهرين والمتظاهرات استمروا في هتافاتهم المستفزة..جارتنا في الشقة المجاورة التي كانت تتابع مايجري بغضب عبر شرفتها صاحت في أبنائها: اتصلوا بأصحابكم وانزلوا كسروا اخوان الكفرة دول..



• بدا الجيران متحمسين لنداء السيدة، لكني صحت فيهم أن هذا مايريده الأخوان..اشتباكات تصور وتسوق عبر العالم أن مصر تشهد حربا أهلية،وبالتالي لابد من التدخل الأجنبي لمنع سفك الدماء!



• واستجاب الأهالي لنصيحتي بعدم التدخل..



• لكن شاهدنا الأمر ربما في قناة الجزيرة مساء على غير ماحدث، المظاهرة تبدو بالفعل حاشدة والآلاف يشاركون فيها !! كيف..؟ إنها لعبة تكنولوجيا الإعلام،حيث يتم التركيز على وجوه "الحرائر" الغاضبات، وربما تضاف مقاطع من مظاهرات أخرى..ليبتلع محدثي أستاذ الجامعة وعشرات الملايين من المصريين وغير المصريين الطعم !!رسائل إعلامية متوالية يوميا بهذا الشكل كفيلة بتسويق الكذبة أن نظام السيسي يقف وحيدا في مواجهة ثورة هادرة على امتداد الجغرافية المصرية..



• حكيت الواقعة بتفاصيلها، لكن محاوري الغاضب..لم يهدأ، واتهم الإعلام الذي انتمي له بأنه خادم السلطة، بعض من الحضور بارك ما قلت،بينما بعض آخر اكتفى بالصمت..وبينما أحدهم يودعني قال لي هامسا: ماتزعلش من الدكتور " " هو عصبي صحيح بس طيب جدا..سألته: هواخواني ؟فهز رأسه بالإيجاب..



• إذن مثله لن يقبل من الميديا سوى ما يرضي ويتفق مع تركيبته الفكرية التي برمج عليها ربما منذ صغره.



• "ألهذا قال لي السفير المصري في سلطنة عمان أن هذه الفئة لايعبأ بهم لأنه لاجدوى من الحوار معهم !!"..



دور مشرف للسفارة

خلال حوار عبر الهاتف مع د.هاني حجر وهو قريب لي يقيم في لندن، وحصل على رسالة الدكتوراه من إحدى الجامعات البريطانية مؤخرا، ذكرت له بعض الوقائع التي تنم عن غرضية ما تبثه قنوات مثل الجزيرة والشرق فعقب قائلا:



شعور الغربة الذي يعانيه المصريون في الخارج يجعلهم في حالة شوق دائم لأخبارالوطن، لكن للأسف الإعلام المصري يفتقد للمهنية، وأيضا للموضوعية، فيلوذون بقنوات أخرى ليقعوا في شراك خبثها، حيث تحاول أن تضفي على موادها الموضوعية والحيدة، لكنها في الحقيقة في خبث شديد وبمهنية عالية تدس الأكاذيب... الجالية المصرية في بريطانيا كبيرة ومتنوعة ولها تأثير كبير في المجتمع البريطاني خصوصا ان عددا كبيرا منهم ذات مؤهلات علمية متميزة ومتواجدين في وظائف مرموقة في الجامعات والشركات البريطانية، وهؤلاء يرون أن العديد من القنوات الإعلامية المصرية تتسم أحيانا بالسذاجة وعدم احترام عقلية المتلقي..لكن هذا لايعني ان الجزيرة هي البديل الوحيد – يستطرد- ثمة قنوات أخرى يلوذ بها المصريون مثل سي ان ان وبي بي سي اضافة الي الصحافة البريطانية التي تهتم بالشأن العربي والمصري.



ويشيد هاني بدور السفارة المصرية في الجهد الذي تبذله لإنهاء اي اجراءات خاصة بالمواطن المصري او حل اي مشكلة تقابله، ويقول:كان لها دور مشرف في ارسال رسائل الي المصريين تتناول كيفية تعاملهم اذا ما تعرضوا الي اي أذي خلال الحملة العدائية التي شنت على المسلمين..



• كل المصريين كاذبون



خلال زيارتي لنادي الجالية المصرية في العاصمة العمانية مسقط، وكان حوارهم المر حول الإعلام صدمني أحدهم بما أفزعني..حين تحدث عن مقطع فيديو للإعلامي عمرو أديب..يصرخ كعادته: متصدقوش مصري..مش انا مصري متصدقونيش!!







والتداعيات آراها خطيرة.. المصري الذي تحدث علي مقطع الفيديو من خلال هاتفه المحمول قال لي أن هذا المقطع أرسله له على الواتس صديق عربي..مبديا اشمئزازه من أن يقول إعلامي كبير مثل عمرو أديب هذا الكلام..



وقال الشقيق العربي لصديقه المصري: لو أتيحت لي فرصة الاتصال بعمرو أديب حينها لقلت له: عاشرت عشرات المصريين سنوات طويلة ولم اعهد فيهم الكذب كما تزعم!



وبالطبع ليس هذا ا العربي الوحيد الذي شاهد الحلقة..ملايين غيره من المحيط إلى الخليج.. منهم من قد يشيع غير هذا: المصريون كدابون..مش كلامنا..دا كلامهم همه..!..



سفير على غير العادة



وأنا أستقل السيارة من المطار إلى الفندق سألت مرافقي سليم سعد مدير نادي الجالية المصرية عن السفير فقال: اسمه محمد غنيم..جديد..جاء من عدة شهور..



قلت: ياريت أقدر أقابله !



قال:هو الآن في صلالة..يزور الجالية المصرية هناك..



وصلالة عاصمة الجنوب العماني تبعد عن مسقط ألف كيلومتر.. أبديت دهشتي لمحدثي فقال: هذا السفير لاينتظر المصريين أن يطرقوا باب مكتبه في السفارة..بل يذهب إليهم في نادي الجالية..والمقاهي وأماكن تجمعاتهم..ولقد لاحظت خلال زياراتي لنادي الجالية، والسفارة ولقائي بالملحق العسكري العقيد أشرف عيسى أن ثمة حميمية في العلاقة بين السفارة والجالية أكثر من أي وقت مضى،



، ولاأبالغ حيث أقمت في السلطنة ما يقرب من 20عاما..حين كنت أعمل مدير تحرير لمجلة الأسرة العمانية..



بل أنني لاحظت أن ملحق الدفاع حين كان يطرق بابه، مصريون لديهم مشاكل لم يكن رده أبدا: الأمر ليس من اختصاصي !!



بل كان يتصل بالمسئولين في السفارة،لإنهاء تلك المشاكل..



السفير كاجوال



التقيت بالسفير عقب عودته من صلالة، في حفل عشاء أقامه في بيته للمصريين المشاركين في مهرجان مسقط السينمائي، وخلالها اتفقنا أن نلتقي في نادي الجالية مساء اليوم التالي، وقد حدث موقف طريف، حين توجهت إلى النادي، حيث دلفت إلى مكتب رئيسه لأجده مكتظا بالعديد من المصريين، سألتهم: ألم يأت السفير ؟



فأجابني أحدهم: لم يأت السفير !



فإذا بالمكان يضج بالضحك..! التفت حولي منقبا عن سبب ضحكهم، لأكتشف أخيرا أن من أجابني هو السفير نفسه، حيث كان يرتدي ملابس كاجوال..مناقضا تماما الصورة المحفورة في ذهني من أن الدبلوماسي ينام حتى بالبدلة والكرافتة، تحسبا لأي لقاءات في أحلامه بمسئولين! وشاركتهم الضحك رغم حرجي الشديد..



سألته عن رحلته لصلالة فداهمني بخبر غير سار: مدرسة الجالية المصرية هناك تم إغلاقها..!



حين لاحظ علامات الوجوم تزحف على وجهي أسرع قائلا: سنعيد ترتيب الأمور لإعادة فتحها على أسس أفضل بكثير.



هل كان أحد أسباب إغلاق المدرسة أن سطوة الإخوان بدت جلية بين هيئة التدريس ؟!! هذا ما سمعته من أحد أعضاء الجالية العالمين ببواطن الأمور!!



لكن أمرا بدا غريبا لفت انتباهي..



خلال كل لقاءاتي بالمسئولين في السفارة وبرموز الجالية لا أراه..د. عبد الحميد الموافي المحلل السياسي القدير، والذي يقيم في السلطنة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويعد عميد المصريين في السلطنة، ليس لكبر السن أو امتداد فترة إقامته بالسلطنة فقط، بل لخبرته بالمجتمع العماني والخليجي، ومرجعيته المعرفية العميقة بالشئون السياسية والاقتصادية وأبعاد الصراعات في المنطقة، ورسالة الدكتوراه الخاصة به، بل ومعظم أبحاثه وكتبه،تتمحور حول هذه الأمور، أعهده غير مبادر في طرق الأبواب، لكن هذا ليس بسبب كاف يحول دون تصدره الواجهة المصرية في السلطنة،هل يلام في هذا السفير ؟ المسئولون بالسفارة ؟حين سألتهم عنه فوجئت بأن أحدا منهم لايعرفه، ربما السفير محمد غنيم وملحق الدفاع وغيرهم لم يمض على وجودهم في السلطنة سوى شهور، لكن ثمة خطأ،أظنه امتداد لأخطائنا هنا في الجغرافية المصرية، دوما هناك متطلعون يلتفون حول المسئول ويحجبون عنه الرؤية،على أية حال جزء من الخطأ يتعلق بالدكتور موافي نفسه، ينبغي ولأسباب وطنية أن يبادر ويطرق أبواب السفارة، حين حدثته في هذا الأمر قال انه عقب انشاء نادي الجالية بادر وتوجه وأبدى حماسا للمشاركة،لكن أمرا دفعه لأن يبتعد ويقاطع..



ما هو هذا الشيء؟..سألت..ألححت..رفض أن يفصح !