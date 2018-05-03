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الخميس 03/مايو/2018 - 09:51 م

خاص.. هالة فاخر تتخلى عن الحجاب في «الرجل الأخطر»

الفنانة هالة فاخر
الفنانة هالة فاخر
حسن أمين
dostor.org/2155487

تشارك الفنانة هالة فاخر في الفيلم السينمائي «الرجل الأخطر» الذي يخوض بطولته الفنان سامح حسين.

وتواجدت عدسة «الدستور» بكواليس التصوير في مصر الجديدة، حيث تظهر هالة خلال أحداث الفيلم بباروكة متخلية عن حجابها.

وتجسد هالة فاحر بشكل كوميدي دور امرأة سيئة السمعة تدعى «تهاني» تقطن في شقة مشبوهة بأحد العقارات القديمة الموجودة بالمناطق الراقية، ويواجهها «عمر»، ابن أصحاب العقار، الذي يجسد دوره الفنان سامح حسين، ولا يتحمل وجودها بسبب أفعالها غير الأخلاقية.

يشارك في بطولة «الرجل الأخطر» كل من الفنانة رحمة حسن، وإدوارد، وسليمان عيد، أحمد حلاوة، ولطفي لبيب، وآخرين، وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج مرقس عادل.

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