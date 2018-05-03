«الوفد» يُكرّم الأهلي وصالح سليم والخطيب

كرّم حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، النادي الأهلي بمناسبة فوزه ببطولة الدوري الممتاز رقم 40، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمها الحزب بالمقر الرئيسي بالدقي مساء اليوم الخميس.



وحضر طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الاحتفالية ممثلًا عن القلعة الحمراء، وتسلّم درع التكريم باسم الراحل المايسترو صالح سليم، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.



حضر الاحتفالية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور هاني سري الدين، السكرتير العام للحزب، والنائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، وطارق سباق، نائب رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا للحزب، واللواء محمد الحسيني، أمين صندوق الحزب، والدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم الحزب، وعدد من أعضاء الحزب بالمحافظات.



نظّم حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، الخميس، احتفالية لتكريم منتخب الفراعنة المتأهل لكأس العالم، والنادي الأهلي الفائز ببطولة الدوري والاندية الصاعدة للدوري الممتاز "الجونة، ونجوم المستقبل، وحرس الحدود"، وعدد من رموز الرياضة المصرية.