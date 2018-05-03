محمد العسيري يكتب: «سى عبده».. قراءة مختلفة فى قصة محمد عبدالوهاب «1-2»

للتاريخ وجوه كثيرة.. للموسيقى وجه واحد.. فكيف يمكننى قراءة كف وجه من أنضر وأزهى وأنقى وجوه الموسيقى فى عصرنا الحديث؟.



من أى باب أدخل إليه.. وهو المتهم بالتزوير حتى فى شهادة ميلاده.. واسمه.. وعنوانه؟.

حاولت وأنا «الطماع» فى محبة موسيقاه.. أن أقرأ كل ما تيسر له من ملامح «راقص التانجو» ابن الشيخ.. حفيد «الشراقوة» وابن عم الأفندية.

حاولت فقط أن أتبين ملامح «ورد سيد العشاق».. رفيق «شوقى».. خادم الألحان.. ومنشد السلطان.. والملك.. والزعيم..

عابر الأجيال والثورات.. وأول خليفة رسمى لسيد درويش.



تاريخ ميلاده لا يزال من الألغاز فى حياتنا.. وشوقى أعطاه الدرس الأول

الكاتب الكبير محمد بركات واحد من أقرب لزماء عبدالوهاب قال إن ميلاد عبدالوهاب الحقيقى هو ميلاد موسيقاه.. إذ إن تاريخ ميلاده لا يزال من الألغاز.. حيث ترك «الموسيقار» بطاقتين عائلتين.. الأولى تؤكد أنه من مواليد بنى عياض- أبوكبير بمحافظة الشرقية عام ١٩١٠.. فيما تؤكد الأخرى أنه من مواليد القاهرة فى العام نفسه.. فيما يرجع معاصروه إلى أنه من مواليد ١٩٠٠ أما بعض المغالين من المتورطين فيؤكدون أنه من مواليد ١٨٨٧.

هل سيتغير الأمر لو أن عبدالوهاب كان صاحب كل هذه التواريخ.. لا أظن.. لكن واقعة يرويها الأستاذ محمود عوض ربما تكشف ما هو أهم من تزوير تاريخ الميلاد.

مرض الطفل فى الشهور الأولى.. وجاءوا بطبيب اسمه نجيب محفوظ.. قال إن الطفل أصيب بنزلة معوية حادة وإن الأمل ضعيف جدًا فى أن يستمر.. وأنه سيموت خلال ساعات.. ولأن اليوم خميس واليوم التالى إجازة فى الحكومة.. اقترح الطبيب محفوظ استخراج شهادة وفاة ثم أردف فى مواجهة الأب الشيخ «شد حيلك».

ويستسلم الرجل الطيب لما قاله الطبيب ويعود بعد العشاء وفى يده شهادة وفاة رسمية لمحمد عبدالوهاب.. لكنه لم يمت لا فى تلك الليلة.. ولا التالية لها.. بل بدأ يمرح.. ويتكلم.. ويمشى.. ويجرى ويلعب فى الحارة ويغنى وهو يعاكس خديجة زوجة الفتوة التى ذاب فى صدرها الطرى، حسب وصفه هو شخصيًا لها، فيما هى تطلب منه أن يغنى مجددًا: «عذبينى فمهجتى بين يديك» وقد حول «الذال فى عذبينى» إلى «ثاء» ليصبح لحن سلامة حجازى: «وعثبينى فمهجتى بين يديك».

ولم تنج مهجة عبدالوهاب من حنان وطراوة صدر الفتاة الشعبية إلا بعلقة ساخنة من زوجها الفتوة الذى فاجأّ وهو محشور فى حضنها يردد «عثبينى» وشكوى للأب الذى كان يعمل فى مسجد سيدى الشوانى بباب الشعرية.



من «هورن» ذلك المسجد التقط عبدالوهاب أولى النغمات.. أحبها.. وأدمنها.. ثم صار يرددها فيما بعد فى الأذان.. ومن نغمة «الحجاز» المعروفة فى الأذان الأشهر عند المصريين.. إلى نغمات ومقامات أخرى.. التقطها من سور القرآن الكريم الذى بدأ تعلمه فى الكتاب القريب لوقت قصير، بعد أن سرقه الغناء الذى أجد والده على أن يعلمه مهنة الخياطة عند الترزى الذى كان يعشق الغناء ويعمل كأحد أفراد الكورس بفرقة فوزى الجزايرلى الذى اكتشف جمال صوت الطفل مثلما اكتشفته زوجة الفتوة الذى منحه أول علقة فى حياته فيما منحه الجزايرلى أول فرصة لمواجهة الجمهور بين فصول مسرحياته.. وأول أجر عن الغناء وقدره ١٥٠ قرشًا فى الشهر.. إلا أن الأمر لم يدم طويلًا فقد فوجئ «أمير الشعراء» أحمد شوقى بذلك الطفل فى المسرح يسهر حتى الصباح فأبلغ عنه الشرطة.

ما جرى بعد ذلك من تشرد.. وحياة بائسة.. ونقلات صغيرة من مسرح إلى آخر.. ومن سيرك إلى آخر.. حتى وصل عبدالوهاب إلى سيد درويش.. الجميع يعرفه.. لكن ما لم أكن أعرفه وكشفه الأستاذ محمود عوض هو ما حكاه عن أحمد شوقى:

«دخلت الجارية غرفة الخديو إسماعيل فى قصره حاملة بيديها طفلًا صغيرًا- حفيدها- وهى تبكى.. سألها الخديو إسماعيل.. ما الخبر؟!، قالت: هذا الطفل يا مولاى.. أحمد.. فسأل ما له: إنه يا مولاى يرفع عينه إلى أعلى دائمًا.. ولا يستطيع أن ينظر إلى أسفل أبدًا».

وفكر الخديو قليلًا ثم مد يده إلى جيبه وأخرج بضعة جنيهات ذهبية ثم نثرها على السجادة فتحولت على الفور عين الطفل مع بريق الذهب وهو يتساقط على الأرض.. فابتسمت الجارية للخديو الذى قال: «كلما نظر الطفل إلى السماء.. انثرى له ذهبًا.. حتى يتعود النظر إلى الأرض».

لكن أحمد شوقى لم ينظر إلى الأرض أبدًا.. ولم تفارق قدمه حياة القصور.. ولم تفارق عينه مطاردة الذهب.. وهذا ما فعله تلميذه محمد عبدالوهاب.



الحبيبة الأولى التى سرقها ابن رئيس الوزراء

يحكى الشيخ يونس القاضى، مؤلف النشيد الوطنى وأحد أهم شعراء مصر فى بداية القرن العشرين، أنه تعرف على عبدالوهاب منذ أن كان يعمل ترزيًا يرتدى الجاكت على الجلابية.. وأنه اصطحبه لفوزى الجزايرلى الذى كان يكتب له مسرحياته وأن عبدالوهاب كان يغنى مقابل ٣ قروش صاغ.. وراتب آخر يكشف عنه الشيخ: «هناك أجر آخر كنت أدفعه لعبدالوهاب سواء غنى فى مسرحياتى أو مسرحيات غيرى فقد كان يرفض أن يغنى إلا إذا تناول طبق عاشورا.. كان شغوفًا بها وكثيرًا ما كنا نمشى سويًا من باب الشعرية إلى الدرب الأحمر أو الحسينية حتى نعثر على بائع عاشورا يرضى عصافير بطن عبدالوهاب ويوحى لحنجرته بالغناء».

ويكشف الشيخ يونس أنه بعد وفاة سلامة حجازى انفسح المجال أمام عبدالوهاب وأتيحت له فرصة التمثيل والغناء فى رواية «شهرزاد»، ثم عرض عليه الشيخ أن يغنى بدلا من سيد درويش فى رواية «الباروكة» ووصفه درويش يومها بأنه ولد عال.. ولازم يكون حاجة كبيرة فى المستقبل.

ويضيف الشيخ: «فى تلك الفترة كتبت له أغنية قال إيه حلف ما يكلمنيش.. ولحنها ثم قدمها لأم كلثوم».. ثم اشترك عبدالوهاب مع منيرة المهدية فى بطولة رواية «كليوباترا ومارك أنطونيو» وقد اشترط قبل المشاركة أن يحصل على عشرة جنيهات كل ليلة مدة عرض الرواية.. ووافقت منيرة دون أن تحسن الأمر.. وجاء يوم الافتتاح فتظاهر عبدالوهاب بالمرض فذهبت إليه مع الرسام محمد رخا.. حيث يسكن عبدالوهاب فى بيت متواضع بحارة الشعرانى.. ففتح لنا والإعياء يكسو ملامحه.. فلما أخبرته أن منيرة ستدفع له ما يريد.. زال عنه المرض فورًا».

حصل عبدالوهاب على الذهب الذى كان يريده من منيرة.. وعلى الشهرة.. والنجاح فى المسرح.. وفى الأغانى الفردية وكان من الطبيعى أن تكون إحداها عن أحوالنا وفى مقدمتها ما كتبه القاضى وغناه عبدالوهاب عام ١٩٢٥.. عن «البدلية فى التجنيد».

«على يوم ما خدونى الجهادية

وقرايبى يبكو.. حواليا

شافونى لابس بدلة جهيدى

والبندقية شايلها ف إيدى

أبويا قالى.. عاجبك يا سيدى

مارضتش تودى البدلية..

نوم السراير للعاشق..

أما احنا نومنا فى فنادق

نعمل مخداتنا بنادق..

فرش وغطا.. بطانية».

ولم يكن عبدالوهاب بعيدا عن «سراير العشاق» فى ذلك الوقت فقد أحب ابنة أحمد شوقى الذى لازمه لسنوات فى بيته.. وقبل أن يصارح خليله وأستاذه بعشقه فوجئ بمن يدعوه للغناء فى فرح حبيبته على ابن رئيس الوزراء.. فكتم أشواقه ووجيعته وهو يجرى فى الشارع إلى بيت صديقه الشاعر سعيد عبده.. يحكى له.. ويطلب منه أن يكتب له حاله.. وكان أن كتب الرجل وغنى عبدالوهاب لحبيبته التى سرقها السياسى الكبير.

«كان عهدى عهدك فى الهوى

يا نعيش سوا..

يا نموت سوا..

أحلام وطارت فى الهوى..

تركت مريض من غير دوا».

ولم يمرض عبدالوهاب طويلًا.. فهو لا ينظر إلى أسفل.. ولا إلى الخلف أيضًا.

فى إحدى عوامات القاهرة.. سهر يغنى لمجموعة من الهوانم.. وكانت هى بينهم.. أرملة.. تكبره بعشرين سنة ويزيد.. ليست جميلة ولكنها «امرأة بمعنى الكلمة.. كلها أنوثة وحيوية وفتنة.. كانت المدرسة التى علمته فن الحياة.. كيف يقتصد من أرباحه ويكون ثروة.. كيف ينتقى ألوان ملابسه وأنواع الكرافتات والجوارب.. والأحذية.. تسافر كل عام إلى أوروبا.. وتصحبه معها».. باختصار نقلت له «قصر أحمد شوقى» فى بيته.. بعد أن تزوجها سرًا حتى لاتذهب ثروتها الكبيرة للأوقاف كما أوصى زوجها الراحل.. وظل زوجًا سريًا لها عشر سنوات كاملة.. حتى عشق غيرها فقررت قتله.. واستأجرت عددًا من البلطجية لذلك.. لكن الشرطة قبضت عليهم قبل أن تصل أياديهم لرقبة «عبدالوهاب العاشق».

قبل هذه الواقعة التى حدثت فى عام ١٩٤٠ بـ١٦ سنة كاملة.. بالتحديد عام ١٩٢٤.. كان عبدالوهاب مجرد مدرس للأناشيد بمدرسة الخازندارة.. يحفظ نشيد «بلادى بلادى».. و«اسلمى يا مصر» الذى لحنه «صفر على» ليلًا ثم يقوم فى الصباح بإفراغ ما حفظ لتلاميذه.. يقول عبدالوهاب: «لم أكن تلميذًا فاشلًا فحسب.. بل أصبحت مدرسًا فاشلًا أيضًا.. كان الأولاد يرددون الأناشيد كالببغاوات وكأنهم يرددون فزورة.. أو يقلدون الحيوانات من قبيل التسلية.. وكان أكثر هؤلاء الأولاد شقاوة أفشلهم فى حفظ الأناشيد هو إحسان عبدالقدوس».

يعترف عبدالوهاب لمحمود عوض بفشله فى التدريس.. واكتشاف مواهب فماذا يفعل؟! حسب تعبيره.. «لا نقود.. ولا شهرة.. لا سمعة.. ولا نجاح فى الدراسة.. ماذا إذن؟!».

يجيب محمود عوض هذه المرة: لم يحصل إلا على الفقر.. والضرب.. والفشل.. والقلق والصعود والهبوط والمحاولة من جديد.. والفشل من جديد.. حتى أصبح الفشل هو القاعدة.. والنجاح هو الاستثناء» وكان شوقى.. ومن بعده الزوجة الأرملة.. هما مفتاح باب النجاح والشهرة والمجد والفلوس أيضًا.

وكانت البداية من حفل زفاف ابن أحمد شوقى.. وجاء سعد زغلول مهنئًا.. وعبدالوهاب يغنى فى حضرته.. وحضرة وكيل مجلس النواب مصطفى النحاس: «دار البشاير مجلسنا.. وليل زفافك مؤنسنا».

وحسب تعبير الراحل المبدع الكبير محمود عوض مرة أخرى «اتشعبط عبدالوهاب فى شوقى.. بيديه وأسنانه».

يقول عبدالوهاب: «كان شوقى بك يقدمنى إلى أصدقائه من العظماء والكبراء كولد له.. ويفسح لى مكانًا فى مجالسهم ومن الذين رأيتهم عن طريق شوقى.. المغفور له سعد زغلول.. وكان سعد صديقًا لشوقى.. وقد أحبنى سعد رحمه الله.. فكان إذا زار شوقى ولم يجدنى استفسر عنى وطلب أن يرانى.. وقد ذهبت إليه مع شوقى فى بيت الأمة.. وفى منزله بمسجد وصيف، وكان يصر أن ينادينى باسم أحمد.. لست أدرى لماذا؟!.. ومن الأغانى التى كان يحبها سعد «يا ما انت واحشنى وروحى فيك».

لكن يبدو أن مصطفى النحاس لم يكن يحب تلك الأغنية.. ولا أغنيات العشق والغرام والتذلل التى برع فيها عبدالوهاب فى تلك الفترة.. ولهذا هدده بمنعه من الغناء رغم أنه غنى له خصيصًا فى حفل زفافه!!.

عندما قال النحاس لـ«سومة العاشق» إنت مايع بكى وخرج من عنده مصدومًا

الغناء للحكام والزعماء والمشاهير أمر قديم.. ويرصد أبوالفرج الأصفهانى فى كتابه الشهير الأغانى قصة إبراهيم الموصلى مع خلفاء بنى العباس.. ومن بعده لم تتوقف الحكايات والنوادر عن علاقة أهل الغناء بالساسة وتابعيهم.. وعلى حد وصف د. نبيل حنفى.. تلك الحكايات غالبًا ما تألقت ببريق الذهب.. بينما اكتنف العذاب والمتاعب بعض تلك الحكايات.. ومنها ما يشير إلى كتاب «بدائع الزهور فى وقائع الدهور» عما لقيه مطرب دول المماليك «على بن رحاب» الذى اعتزل الغناء وبدأ يدس أنفه فى شئون السياسة فأمر الحاكم بضربه بالمقارع وأركبوه حمارًا لتجريسه فى شوارع القاهرة عام ١٤٩٨.. فهل يستطيع عبدالوهاب أن يفعل عكس ما رباه شوقى عليه؟!.

إنه وباختصار لا يقترب من عالم السياسة سوى فيما هو آمن.. لدرجة أن الباحث اللبنانى إلياس سحاب فى كتابه «مع عبدالوهاب» يكشف أن الرجل «تجنب أن يلحن لشعراء تعبر قصائدهم عن يساريتهم السياسية.. الأمر الذى يبدو أن عبدالوهاب بطبيعته المكونة فى أوساط الوفد القديم كان يتجنبه.. أو يفضل الابتعاد عنه» لدرجة أنه رفض أن يلحن إحدى قصائد الشاعر العربى الكبير محمود درويش لأنه يقول فى أحد مقاطعها:

«أنا من قرية عزلاء منسية

شوارعها بلا أسماء..

وكل رجالها فى الحقل والمجد..

يحبون الشيوعية..

فهل تغضب..».

لم يغضب عبدالوهاب لأموال البلاد فى ذلك الوقت.. لكنه غنى للوطن الذى يعرفه.. أو يعرفه من يكتبون له:

«أنا عندى مانجة..

وصوتى كمنجة..

أبيع وأدندن..

وأكل مانجة».

أكل عبدالوهاب المانجو فى قصر «الأرملة الطروب التى صارت زوجة سرية له منذ عام ١٩٣٠.. وتألق صوته.. فى كل شبر من البلاد.. وباع واشترى فى العشاق من «طبقة الأفندية».. ومن البكوات.. جميعهم كانوا يذوبون وهو يردد: «بلبل حيران.. بالك مع مين.. يا ناعمًا رصدت جنونه.. ليلة الوداع.. بالك ما مين.. مين عذبك».. وأيضًا «كلنا نحب القمر» من كلمات أحمد عبدالمجيد.

«كلنا نحب القمر..

والقمر بيحب مين..

حظنا منه النظر..

والنظر راح يرضى مين..

كل يوم يظهر عذول تفتنه

ويغير عليك..

وأنت باهى النوح.. وطال فيك أنينه

يلومنى فيك..

عذبت قلبه اللى مال يا ما غيره.

وهان عليك

وان شافنى صابر على نارى

وحنانى وتعذيبك فيه..

يحسدنى ويغير من صبرى

على بعدك..».

ولم تسعف إيقاعات العرب روح عبدالوهاب فذهب يبحث عن إيقاع جديد يستورده من الخارج.. فكان أن عثر على التانجو.

والتانجو.. لمن لا يعرف إيقاع ظهر أولًا كرقصة شعبية فى الأرجنتين.. وانتقل منها إلى أمريكا الشمالية.. ومنها إلى أوروبا الغربية ليصبح معيارًا للأناقة.. فهل هناك من هو أكثر أناقة من عبدالوهاب؟!.

إلى مصر جاء التانجو مع الحرب العالمية الأولى.. عزفته الفرق التى كانت تريد استقطاب عساكر الاحتلال.. ثم انتقل إلى الملاهى التى تستقطب رجال الطبقة العليا.. والساعين إليها ممن زينوا بيوتهم «ببيانو» حتى لو لم يستخدموه.. فقد صار «البيانو» فى «صحن القصر» دليلًا على التمدن والرقى والانتماء إلى الطبقة العليا.. التى يعيش عبدالوهاب فى أحضانها.. فكان أن استخدمه فى فيلم «دموع الحب» فى لحن اعتبره البعض تحريضا من عبدالوهاب ضد من يناضلون لحصول البلاد على استقلالها.. حيث كتب حسين شوقى- وهو بالمناسبة نجل الشاعر أحمد شوقى-وغنى عبدالوهاب:

«إن صدعنى حبيبى

فلست عنه بسالى

ما أقصر العمر حتى

نضيعه فى النضال».

ظهرت هذه الأغنية الراقصة على إيقاع التانجو.. فيما كان الآلاف من طلاب مصر يرقصون على رصاصات الإنجليز التى فاجأتهم فى صدورهم وهم يعبرون كوبرى عباس.

على كل حال أراحنا الباحث د. ياسر علوى.. ورأى أن الأغنية أسىء تفسيرها!.

أعود إلى مصطفى النحاس.. وسر غضبه من عبدالوهاب الذى سبق أن غنى له عام ١٩٣٤ ليلة زفافه من كلمات حسنى عبدالحميد:

«النيل يهنى بفرحه

شخصك الغالى..

والأمة تهتف وصوتها

فى الهتاف عالى..

لمصطفاهم العظيم

والكوكب الهادى

الله يبارك زواجك

يا زعيم النيل..

وينصرك.. والوطن ع الظالم العادى..».

ما الذى أغضب زعيم النيل من عبدالوهاب الذى يراه فى أغنية «كوكبًا هاديًا».. ويدعو له بالنصر على «أعاديه الظلمة».. لا أظن أن عبدالوهاب كان يقصد الملك وقتها؟!.

الإجابة.. أن مصطفى النحاس كان رئيسًا للوزراء.. ودُعى إلى حفل بأحد فنادق القاهرة.. وكان- من قبيل الصدفة- عبدالوهاب مطربًا للحفل.. وبمجرد أن رأى دولة مصطفى النحاس باشا.. ذهب إليه حبوًا ليصافحه.. فإذا بالزعيم يشيح بوجهه.. ويرفض اليد الممدودة بالسلام.. وفمه يثرثر بغضب: «أنا مش بسلم على المائعين!!».

وأسقط فى يد عبدالوهاب الذى تصبب عرقًا.. وأصابه دوار.. ثم سرعان ما تماسك وسط دهشة الحاضرين من باشوات وباكوات وساسة البلد.. وقال: «ليه يا باشا».. فرد الزعيم.. «عشان انت مايع».. ثم أكمل: «مش انت اللى بتغنى.. مسكين حالى عدم من كتر هجرانك..

ياللى تركت الوطن..

والأهل علشانك»؟.. فأجاب عبدالوهاب.. ايوه يا باشا، فأكمل الزعيم: «إزاى يا أفندى تسيب وطنك علشان بنت؟ أنت ماعندكش رجولة.. ما عندكش كرامة.. ما عندكش وطنية؟.. الحكومة لازم تمنع الموال ده.. وأنت ممنوع تغنيه من النهارده».

وخرج عبدالوهاب.. باكيًا.. وحيدًا.. لكنه وبعد أن هدأ واستوعب الصدمة اعترف «ما قاله النحاس كان صحيحًا.. الرجل يجب أن يظل رجلًا حتى فى الفنون.. الميوعة والتخنث والبكاء لا يليق برجل».

نعم «البكاء لا يليق بالرجال» لكن عبدالوهاب ظل يبكى ويبكينا.. ويبكى العشاق لأكثر من ثلاثة أرباع قرن.. ومثلما هو الحال فى عدم توقفه عن البكاء.. لم تنقطع أيضًا علاقته بالغناء للزعماء.. والحكام.. وبأكل المانجو.