الذهب يواصل الصعود بعد قرار المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بعد يوم من طمأنة مجلس الاحتياطي الاتحادي المستثمرين إلى أن زيادات في أسعار الفائدة ستكون تدريجية ومع تراجع الدولار الأمريكي وحصول المعدن النفيس على دعم أيضا من الشكوك الجيوسياسية.

وينتظر المستثمرون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي ستصدر غدًا الجمعة، للاسترشاد بها على أداء الاقتصاد في البلاد الذي يساعد في التأثير على وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1314.55 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بينما ارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو حزيران 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1312.70 دولار للأوقية.