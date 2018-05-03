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الخميس 03/مايو/2018 - 08:47 م

جنات تتألق بحفل في جامعة الأهرام الكندية (صور)

النجمة المغربية جنات
النجمة المغربية جنات
حسين الجندي - تصوير هادي كرم
dostor.org/2155430

أحيت النجمة المغربية جنات مساء اليوم، أولى فقرات حفل جامعة الأهرام الكندية بحضور آلاف الطلاب من مختلف الكليات والمراحل.

وافتتحت جنات فقرتها بأغنية "عايزة أقرب" التي صاحبها fire works مبهر لوليد الحريري وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرصت علي تحية الجمهور وأعربت عن سعادتها بوجودها معهم ووعدتهم بتقديم كل ما يريدون الاستماع إليه.

حضرت جنات بصحبة والدتها ومدير أعمالها ناصر بيجاتو، وأشعلت وصلات الرقص التي لم تنقطع طوال ققرتها على أغانيها الرومانسية المميزة (حب جامد، بحبك، حبيبي على نياته، حب جامد، أنا دنيته، حب امتلاك، اللي بيني وبينك) وغيرها ممن قدمتها بناء على رغبات محبيها.

جنات تتألق بحفل في جامعة الأهرام الكندية (صور)
جنات تتألق بحفل في جامعة الأهرام الكندية (صور)
جنات تتألق بحفل في جامعة الأهرام الكندية (صور)
جنات تتألق بحفل في جامعة الأهرام الكندية (صور)
جنات تتألق بحفل في جامعة الأهرام الكندية (صور)
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