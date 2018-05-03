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الخميس 03/مايو/2018 - 08:46 م

لماذا تشعر بـ«قدرة جنسية» وهمية عند تعاطى «الترامادول»؟

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
إسلام جمال
dostor.org/2155427

يؤكد الأطباء أنه مجرد مسكن للآلام، فيما يستعمله الشباب باعتباره منشطًا جنسيًا، وبين الرؤيتين أصبح تعاطى عقار «الترامادول» ظاهرة تنتشر فى الشارع المصرى، خاصة بعد تحوله إلى تجارة مربحة، تنفق منها كثير من العصابات والتنظيمات الإرهابية على عملياتها المشبوهة.
«الدستور» سألت أطباء نفسيين عن الأسباب الحقيقية وراء انتشار هذا العقار، ومدى صحة الاعتقاد حول كونه منشطًا جنسيًا، كما استعرضت مع عددٍ من المتعاطين لـ«الترامادول»، حقيقة تأثير هذا المخدر.
وقال عدد من متعاطى «الترامادول»، إنهم تأكدوا من عدم صحة سمعة العقار كمنشطٍ جنسى، إثر وقوعهم ضحية خدع ومقالب الزملاء الذين منحوهم بعض الأقراص الدوائية الخاصة بعلاج الصداع أو الغثيان، على أنها منشط جنسى، ثم لاحظوا أنها أحدثت نفس تأثير العقار.
من بين هؤلاء عبدالرحمن جابر، أحد العاملين باليومية، الذى قال إنه لم يكن معتادًا على تعاطى المواد المخدرة، للحصول على النشاط الجنسى، إلى أن نصحه أحد أصدقائه بتعاطى «الترامادول»، وأعطاه أحد الأقراص الدوائية، مؤكدًا له أنه سيتسبب فى تحسين قدراته الجنسية بشكل أفضل من المعتاد.
وأضاف «عبدالرحمن»: «بعد التعاطى كنت تمام، وأحسن من الأيام العادية، ولما طلبت منه واحد تانى، ضحك عليا، وقال لى: (اللى أنت أخدته مش ترامادول.. ده علاج للقولون)».
التجربة نفسها تكررت مع العامل محمد صالح، الذى وقع أيضًا ضحية لأحد مقالب الأصدقاء، بعدما منحوه نصف قرص من الإسبرين، وأوهموه أنه «ترامادول»، ليلاحظ بعدها تحسنًا حقيقيًا فى قدراته الجنسية، تحت تأثير الوهم.
وهو ما حدث أيضًا مع العامل أحمد جلال، الذى اعتاد منذ مدة طويلة على تعاطى أقراص «الترامادول» المخدرة كمنشطٍ جنسى، حتى منحه أحدهم قرصًا خاصًا بعلاج الصداع، على سبيل «المقلب»، فلم يلاحظ أى فارق فى التأثير الإيجابى على قدراته الجنسية، وفق قوله.
وعن حقيقة تسبب هذه الأدوية المختلفة فى تحسن النشاط الجنسى لمتعاطيها، قالت الدكتورة صافيناز عبدالسلام، استشارى الطب النفسى، إن مسألة المنشطات الجنسية وهم كبير، يسيطر على متعاطيه، نتيجة وقوعهم تحت التأثير النفسى المعروف بـ«الإيحاء»، مؤكدة أن هذا العقار لا علاقة له مطلقًا بتحسين القدرات الجنسية.
وكشفت عن أن هذا العقار الذى يستخدم فى الأساس كمسكن للآلام، يتسبب فى بعض الأضرار الصحية الناتجة عن إدمان تعاطيه دون وصفة طبية من طبيب مختص، مؤكدة أنه يصيب مدمنيه على المدى الطويل ببعض الأمراض النفسية، مثل الفصام والشيزوفرينيا، والاضطرابات العقلية والعضلية.
من ناحية أخرى، أشارت تقارير صحفية دولية، إلى أن تجارة هذا النوع من المواد المخدرة ازدادت فى السنوات الأخيرة، نتيجة اعتماد التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم «داعش» على الاتجار فيه، من أجل توفير الأموال المطلوبة للاستمرار فى تنفيذ عملياته، فى ظل تقلص مساحة الأراضى التى يسيطر عليها.
وأكد موقع «rand» الأمريكى، أن «داعش» الذى فقد نفوذه مؤخرًا فى العراق وسوريا، لم يجد له مصدر دخل آخر سوى الاتجار فى المواد المخدرة.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن الجماعات الإرهابية طورت من طرقها فى تهريب هذه المواد عن طريق استخدام البحر المتوسط، لنقل تجارتها الرابحة من الصحراء الليبية إلى القارة الأوروبية.

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