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الخميس 03/مايو/2018 - 08:45 م

بنات يُجبن على سؤال: «ترتبطى بعريس غنى ولّا اللى بتحبيه؟»

تقي
تقي
شيماء دهب
dostor.org/2155426

- خبراء يعترفون بسيطرة «الماديات» بسبب «الزمن الغدّار»

«الرجال يريدون الجمال.. والمرأة تريد الثروة».. عبارة تلخص نتائج دراسة اجتماعية ترى أن المرأة ترغب فى التمسك بالرجال الأثرياء لتوفير احتياجاتها ومتطلبات أبنائها، والرجل ينتابه القلق من نقص جمال المرأة بمرور سنوات عمرها.
وأشارت الدراسة، التى نشرها موقع «aeon»، إلى أن العوامل الثقافية والعادات المحلية، يمكن أن تؤثر فى كيفية اختيار الرجل والمرأة لشريك حياتهما، بناءً على الرؤية السابقة ذاتها.
وبناءً على هذه الدراسة، سألت «الدستور» عددًا من الفتيات: «أيهما تفضلن: الزواج ممن تحببنه أم الغنى؟»، فتباينت آراؤهن ما بين الرغبة فى الزواج ممن يحببن، بغض النظر عن المستوى المادى، والزواج من غنى وترك مسألة الحب لما بعد الارتباط.
تفضل «مروة محمد»، ٢٤ عامًا، اختيار الشخص «اللى بحبه بقلبى وعقلى، ولا يهمنى الفلوس طالما سيسعدنى، لكن بشرط توفيره أساسيات الحياة، أما مستلزمات الرفاهية فستأتى بمجهودنا معًا».
وفى إجابة قريبة من «مروة»، تقول «تقى جمال»، ٢٤ عامًا: «هختار اللى بحبه طبعًا، لسبب بسيط، أن ربنا خلقنا عايشين بالحب، بنحب ونتحب من أهلنا وأصحابنا، عشان كده عايزة فى حياتى واحد أحبه وأعيش معاه، نتبسط بالحلو ونستحمل الوحش ونقع ونقوم سوا، الحب مشاركة وأنا عاوزه واحد أكون بحبه يشاركنى حياتى».
«أنا مش سلعة تُشترى».. عبارة لخصت رؤية «آية عماد»، ٢٦ عامًا، موضحة: «هختار عريس بحبه، عشان مش كل حاجة الفلوس، ممكن يكون غنى ومش محترم ولا أتقبله.. أريد أن أكمل حياتى مع شخص أحبه وأحترمه».
وتقول «نورا عبدالغنى»، ٢٦ عامًا: «أريد الشخص الغنى لو كنت أشعر بقبول تجاهه، لكن إن غاب هذا القبول، فأكيد سأريد الشخص الذى أحبه وأجد راحتى معه»، مشددة على أن «الحياة أصبحت صعبة، وهناك العديد من المتطلبات التى ينبغى على الشاب توفيرها، على رأسها المنزل».
أما «هدير صبحى»، ٢٥ عامًا، فترى أن: «الإتنين بالنسبة لى واحد.. أهم حاجة يكون كويس سواء غنى أو بحبه.. من الممكن أتجوز عن حب ويطلع غير جدير بالثقة»، مشددة على أنها ستختار «اللى ترتاح معاه»، سواء كان هذا بسبب حالته المادية الجيدة أو نتيجة للحب.
من جهته، قال الدكتور محمد هانى، استشارى الطب النفسى: «النظرة للارتباط فى الوقت الحالى اختلفت كليًا بسبب ظروف الشباب، فالمشاعر والأحاسيس وضعت جانبًا لصالح التفكير فى الماديات، بسبب ما تشهده الفتيات من نماذج سلبية لأشخاص تزوجوا عن حب وانتهت قصتهم بالانفصال».
وأضاف «هانى»، لـ«الدستور»: «عدد المطلقات فى مصر وصل إلى ٤.٥ مليون مطلقة، وهو ما خلق خوفًا عند كثير من الفتيات من فكرة الزواج بشكل عام، وجعلها تميل للتفكير فى الماديات، كنوع من التأمين».
واعتبر أن التفكير فى الاعتماد على «قصة الحب القائمة على الرومانسية»، أصبح ضربًا من الخيال، مضيفًا: «غالبية الفتيات يفكرن فى الماديات فقط».
ودعا الدكتور مدحت عبدالهادى، استشارى الصحة النفسية، إلى مراعاة أسس اختيار الزوج الأفضل، والمتمثلة فى الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية والتنشئة، بجانب «المادية»، مضيفًا: «هناك من يختار شريك حياته وفقًا للماديات، وهناك آخرون ينظرون للعوامل الاجتماعية، بجانب مجموعة ثالثة تحكم الجانب العقلى، القائم على رسم الخطط المستقبلية». ورأى «عبدالهادى»، أن العاطفة والمشاعر والأحاسيس لا تكفى أمام المتطلبات الحياتية، لكن «الفتاة لو اقتنعت بالحب والعاطفة وقدرتهما على مواجهة المجتمع، ستكون قادرة على خلق علاقة مثالية مع شريك حياتها».

بنات يُجبن على سؤال: «ترتبطى بعريس غنى ولّا اللى بتحبيه؟»
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