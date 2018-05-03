مستقبل «الماميز الجدد»: «التان» والسهر لا يتعارضان مع تربية الأبناء

«نفسى أعرف الماميز الجداد دول أولادهم هيبقوا عاملين إزاى فى المستقبل؟».. سؤال طرح فى «بوست» ساخر على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وانتشر بشكل كبير.



المتابعون علقوا بأن الزوجات الحديثات اللواتى يسهرن فى «كايرو جاز» ويصيفن فى «هاسيندا» و«عايشين حياتهم»، لا يصلحن للأمومة، لذا وجدت نفسى أكتب تعليقًا سخيفًا للمجاراة: «مامى بتشتغل إيه يا حبيبى؟.. فاشونيستا على إنستجرام»، ثم مسحت التعليق وأنا أسأل نفسى: «وإيه يعنى؟».



هل هناك كتالوج معين للأمومة؟.. بالطبع هناك بعض الثوابت التى لا يختلف عليها أحد فى المسئولية والرعاية، وبعض التعديلات التى تطرأ على حياة أى امرأة بعد الإنجاب، لكن هل يتعارض كون الأم «عايشة حياتها» مع صلاحيتها للأمومة؟ هل عيش الحياة جريمة مخلة بالشرف؟

وهل خروج الأم فى نهاية الأسبوع للترويح عن نفسها وقضاء سهرة والاستماع للموسيقى، والرقص مع زوجها أو أصدقائها يخل بصلاحيتها للأمومة؟

ما المشكلة تحديدًا فى ذلك؟ السهر؟ السهر كمكان أم كوقت؟

الأمهات كلهن يسهرن لأوقات متأخرة من الليل لأجل الاهتمام بأطفالهن، ويستيقظن مبكرًا جدًا، خصوصًا إذا كن عاملات، فلماذا يستكثر الناس عليهن أن يمنحن أنفسهن ساعتين من سهرهن فى مكان هادئ، أو حتى صاخب وملىء بالحياة والموسيقى المناسبة، لذوقهن ولشبابهن؟ نعم هى ما زالت شابة.. هل تنفى الأمومة ذلك!

ولماذا لا يلوم أحد على الأب الذى يسهر فى أى وقت وفِى أى عمر لأبنائه؟ لأنه حقه؟ وحقها أيضًا.. تخيل!

هل الأم التى تهتم ببشرتها وهيئتها وتحافظ على رشاقتها وترتدى ملابس أنيقة وتخرج لتسهر مع زوجها أو تسافر، نموذج سيئ؟

ما كتالوج الأم الجيدة إذن؟ الأم التى يزداد وزنها جدًا وتترك نفسها بلا اهتمام لأنها «خلاص خلفت»، وتردد جملًا مثل «مش عايزة حاجة من الدنيا» و«يعنى هناخد زماننا وزمن غيرنا»، وتنيِّم أولادها قهرًا من العشاء لتسهر مع جارتها تنم على باقى سكان العمارة والحى، وتقطِّع فى فروة زوجها الذى يقضى سهرته مع شابة أخرى بفستان أنيق وجسد ممشوق لأن أغلب أماكن السهر لا تسمح سوى بدخول «كابلز»، ومراته ست محترمة ميصحش تسهر.

هل هذا هو النموذج الرزين المثالى الذى نعاير به الأمهات الحديثات من جيل التكنولوجيا ومواقع التواصل والمدارس الدولية والسهر والسفر؟

لا أدافع عن أى من النموذجين، ولا أقول إن أحدهما سيئ والآخر مثالى، أنا لا أدافع عن الحياة المثالية، أنا أدافع عن الحياة الإنسانية، الحياة التى لا يفنى ويدفن فيها أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر ليعيش أشخاص آخرون، الحياة التى لا ينهى فيها الزواج أو الأمومة حياتنا، وأن تكون جملة «عايشين حياتنا» حقًا للجميع، وليست وصمة أو تعبير سخرية.

نستطيع أن نجد حلولًا وسطًا، وأن نشجع الأمهات الحديثات اللواتى يحاولن أن يوازن بين حقهن فى الحياة والأمومة، ويحاولن أن يواكبن العصر ويستفدن من التكنولوجيا، حتى وإن شاب ذلك بعض التقليد أو المنافسة. من حقهن أن يجربن كما جربت أمهاتنا وجداتنا وسائل وأساليب التربية حسب زمانهن، فلا يوجد كتالوج للأمومة أو لأى شىء صالح لجميع العصور. وإذا كنت قلقًا جدًا بشأن مستقبل أبناء «الماميز»، فبص لأمك وأنت تطمن.

ليست مزحة أو إهانة، هو واقع، إذا كنت تعتبر والدتك امرأة مثالية، وتعتبر أن الجيل الجديد سيكون «ضايع»، فأذكرك أن الجدات اللواتى ربين الأمهات الحاليات فى السبعينيات كن يرتدين تنانير وفساتين قصيرة مثل «الماميز» تمامًا، ويخرجن ليلًا للسهر ورقص الصالصا والتشاتشا والتويست، أو حضور الحفلات الغنائية مع اختلاف طابع الزمن.