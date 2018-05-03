الملك سلمان يؤكد دعم السعودية للمغرب ضد إيران

أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز دعم السعودية للمغرب في مواجهة التدخلات الإيرانية، وذلك في اتصال هاتفي مساء اليوم بنظيره المغربي محمد السادس.



وأكد الملك سلمان وقوف المملكة حكومةً وشعبًا مع المغرب الشقيق تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.



وأكد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني وتدخلاته ووكلائه في شئون الدول العربية، وسياساته الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي.