«ممنوع الاقتراب أو التصوير».. نجمة من مشاهير المجتمع تبحث عن براءتها من جريمة قتل

فرضت الفنانة زينة، خلال السنوات الماضية، نفسها على الساحة الدرامية المصرية، لتصبح واحدة من أهم المتنافسين على المراكز الأولى فى الماراثون الرمضانى.



ورغم أنها قدمت البطولة المطلقة عام ٢٠٠٩ فى مسلسل «ليالى»، ونجح المسلسل وقتها فى إثارة ضجة كبيرة، إلا أنها بحثت عن الأدوار المميزة والمختلفة، ولم تضع تركيزها على البطولة المطلقة فقط، وأعادت اكتشاف نفسها من جديد العام الماضى من خلال مسلسل «لأعلى سعر».



وبعد أن حقق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة فى الموسم الرمضانى السابق، تعود زينة هذا العام ببطولة مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، الذى تدور قصته حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وتتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، ثم تنقلب الأحداث بعد تورطها فى جريمة قتل، فتسعى إلى إثبات براءتها.



زينة: غير مستوحى من قصة حقيقية.. وفتحى عبدالوهاب عامل فى «بنسيون»

قالت الفنانة زينة، إن قصة مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير» مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، وتعكس حرصها الشديد على مفاجأة الجمهور فى كل عمل تقدمه، وعدم تكرار تفاصيل الشخصيات أو القضايا التى سبق أن قدمتها وتناولتها فى أعمال أخرى.

وأضافت: «حرصنا من اللحظة الأولى أن يكون المسلسل اسمًا على مسمى، وفرضنا سياجًا كبيرًا من السرية حول جميع تفاصيله، نظرًا لتضمنه العديد من المفاجآت والأحداث المثيرة».

وتابعت: «تلقيت على مدار الأعوام الماضية العديد من العروض الدرامية، لكنى رفضتها، رغم أنها كانت مميزة جدًا، لأنى وجدت أنها لن تضيف لى شيئًا».

وأشارت إلى أنه كان من المقرر أن تدخل عملًا دراميًا قبل «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، إلا أنه تأجل قبل بدء تحضيراته، وبعدها فوجئت بفكرة المسلسل الحالى، الذى قررت دخوله لإعجابها بالسيناريو والحبكة الدرامية المتوافرة فيه.



وأضافت: «الدور الذى أقدمه فى المسلسل جديد علىّ، وهو ما أبحث عنه دائمًا»، معتبرة أن تجربة «ممنوع الاقتراب أو التصوير» كانت مرهقة جدًا، لأسباب كثيرة، أهمها أن الدور مُركب ويحتاج لمجهود ذهنى كبير، لكنها فرغت نفسها له تمامًا، وفاءً لوعدها للجمهور بتقديم كل ما يليق به.

ونفت «زينة» ما تردد حول أن العمل مستوحى من قصة حقيقية، وقالت: «نقدم فى العمل شخصية الفنان فى حياته الخاصة، وبشكل حقيقى وواقعى عكس المتعارف عليه، سواء الذى قُدم على الشاشة من قبل، أو الذى يعتقده الجمهور عن الفنان».

وأضافت: «نكشف فى المسلسل حجم المعاناة التى يعانى منها الفنان فى حياته، من خلال سرد مدى الصعوبات التى يواجهها فى عمله وحياته، قبل أن يحقق ما يريده من شهرة».

وأشارت إلى أن هذا هو التعاون الثانى الذى يجمعها بالمنتج أمير شوقى، بعد مسلسل «ليالى» فى ٢٠٠٩، مضيفة: «أمير بالنسبة لى مش مجرد منتج لكنه صديق عزيز، وهو أول شخص كان مقتنعًا بقدرتى على تقديم البطولة وسط بنات جيلى عام ٢٠٠٩، ومؤمنًا بموهبتى».

وقالت: «الحمد لله نجحنا معًا فى مسلسل «ليالى»، الذى حقق نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى النقاد أو الجمهور، لذا عندما عرض على «ممنوع الاقتراب أو التصوير» اقتنعت بالفكرة ونفذت فى وقت قصير».

من جهته، قال فتحى عبدالوهاب، إنه يجسد شخصية عامل داخل أحد «بنسيونات» القاهرة، يدعى «أحمد الوردانى»، وتدور غالبية أحداث دوره مع زينة، فى صراع درامى، رافضًا الكشف عن مزيد من تفاصيل الدور، التزامًا بالعقد الذى وقعه مع الشركة المنتجة.

وأضاف: «الدور جديدة بالنسبة لى، وأحرص فى كل أعمالى السابقة على عدم تكرار الشخصيات التى أقدمها، لذا أجد صعوبة دائمة فى اختيار أعمالى الدرامية».

وأشار إلى أن شخصية «الوردانى» فى «ممنوع الاقتراب أو التصوير» مختلفه جدًا، والحبكة الدرامية للمسلسل التى كتبها محمد الصفتى فى طبيعة العلاقة بين عامل البنسيون والفنانة التى تحاول أن تبدأ طريق نجوميتها، جذبته وجعلته يوافق على تقديمها دون تردد.

وأضاف: لا تعنينى المنافسة فى رمضان بمعناها المألوف، لأنه من الصعب القول بمنافسة كل الأعمال بعضها البعض، فمثلًا لا يمكن مقارنة مسلسل عادل إمام بمسلسل آخر، ولكل مسلسل طابع خاص يتميز به، وهو ما يتضح بصورة كبيرة فى «ممنوع الاقتراب أو التصوير».



المخرج: امتداد التصوير لأواخر رمضان والمنتج: شعبية نجومه تؤهله للمنافسة

يخوض زياد الوشاحى، أولى تجاربه الإخراجية من خلال «ممنوع الاقتراب أوالتصوير»، بعد أن قدم أعمالًا درامية كثيرة حققت نجاحات كبيرة، كمخرج منفذ، خلال السنوات الماضية.

وقال «الوشاحى»، لـ«الدستور»: «كانت هناك مشروعات عديدة مع المنتج أمير شوقى، اتفقنا على تنفيذ أحدها، لكن فى النهاية رشحنى لإخراج «ممنوع الاقتراب والتصوير»، والذى رأيت أن الكثير من عوامل النجاح تتوافر به، من شركة إنتاج محترمة، وفنانة محبوبة لها جمهورها الكبير، وقصة مختلفة». وكشف عن أن تصوير غالبية المشاهد لم يخرج عن القاهرة، فيما عدا بعض المشاهد القليلة فى الإسكندرية، بسبب كون الشخصية التى تقدمها زينة فتاة إسكندرانية، فيما لا يوجد تصوير أى مشاهد خارج مصر.

وأضاف «الوشاحى»: «الكواليس كانت هادئة جدًا، وتصوير حلقات العمل ممتد حتى الثلت الأخير من شهر رمضان»، مرجعًا سبب تأخير التصوير وامتداده إلى رمضان، إلى امتلاء العمل بتفاصيل كثيرة، بجانب بدء التصوير فى وقت متأخر، أواخر فبراير الماضى.

من جهته، قال المنتج أمير شوقى، إن اختيار زينة لبطولة العمل جاء لموهبتها الكبيرة، ولسابقة عمله معها منذ سنوات فى مسلسل «ليالى»، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، بجانب امتلاكها جمهورًا كبيرًا، ونجاحها العام الماضى فى مسلسل «لأعلى سعر».



واعتبر تواجد هذا الكم الكبير من النجوم فى عمل واحد، أمرًا مشوقًا للجمهور ومحفزًا له على المشاهدة، باعتبار أنه سيشاهد مسلسلًا ذا طبيعة مميزة، عبر سرد العديد من القصص التى تناقش قضايا الواقع المعاصر، من خلال فنانين لهم شعبيتهم على المستوى الجماهيرى.

ورأى أن «تواجد أبطال بحجم زينة، فتحى عبدالوهاب، شيريهان أبوالحسن، نسرين أمين، يجعل نجاح العمل أمرًا متوقعًا بصورة كبيرة». وعبر عن عدم قلقه من المنافسة خلال الماراثون الرمضانى، وقال: «شعبية زينة، وقصة العمل التى كتبها محمد الصفتى، بشكل يدهش الجمهور، لما فيها من واقعية وحبكة درامية جيدة، أمور تجعلنى مطمئنًا للغاية».

وعن فكرة تسليم أول ١٠ حلقات من المسلسل للقنوات الفضائية قبل العرض، وفقًا لقرار جهاز الرقابة، قال «شوقى»: «نسير فى الاتجاه الصحيح بخصوص هذه النقطة، والقرار لا يشغلنا، لأننا نسير وفق خطة منظمة فى التصوير». ومن المقرر، أن تظهر زينة على السجادة الحمراء بمهرجان الإسكندرية السينمائى، ضمن إحدى حلقات المسلسل، وتجرى معها الإعلامية شيريهان أبوالحسن لقاءً إعلاميًا قبل حفل ختام المهرجان.

وعلمت «الدستور»، أن هذا المشهد صور فى ديكور مشابه لمهرجان الإسكندرية، داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، منذ أسابيع، فى تجربة تمثيلية أولى للإعلامية شيريهان أبوالحسن، التى أرجعت موافقتها على العمل، إلى صداقتها الشديدة مع زينة.