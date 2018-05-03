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الخميس 03/مايو/2018 - 08:35 م

«حرب شوقى».. وزير التعليم يكشف تفاصيل المقررات الدراسية فى النظام الجديد

طارق شوقى
طارق شوقى
نورهان عبدالرحمن - حسام محفوظ
dostor.org/2155419

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن المقررات الدراسية التى ستكون فى مرحلة التعليم الأساسى، بالنظام الجديد للتعليم، المزمع تطبيقه فى سبتمبر المقبل.

وقال «شوقى»، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إن هذه المقررات تنقسم إلى ٤ مجالات، هى: «اللغات، والعلوم والتكنولوجيا، والفنون، والتربية الشخصية والاجتماعية».

وأوضح أن «اللغات» تندرج تحتها مقررات اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية، و«العلوم والتكنولوجيا» تندرج تحته مقررات الدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم، و«الفنون» تتضمن مقررات الإعلام والتربية المسرحية والموسيقية والفنون، أما «التربية الشخصية والاجتماعية» فتندرج تحتها التربية البدنية والصحية والتربية الدينية والتربية المهنية، وتشمل الفندقى والصناعة والزراعى والتجارى والاقتصاد والعلوم التطبيقية.

وبيّن «شوقى» تقسيم هذه المقررات على المراحل التعليمية: «فى المرحلة الابتدائية ستكون العلوم والتكنولوجيا مواد منفصلة، والفنون فى شكل وحدات متعددة التخصصات، والتربية الشخصية والاجتماعية تدرس بشكل منفصل».

وأضاف: «فى المرحلة الإعدادية، ستكون اللغة الثانية اختيارية، واللغتان العربية والإنجليزية مادتين أساسيتين منفصلتين وليستا مدمجتين، وفى مجال الفنون يختار المتعلم مادة واحدة من أربع».

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