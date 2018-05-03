ارتفاع أسعار تذاكر مباراة وداع «فينجر» بالدوري الإنجليزي

شهدت أسعار تذاكر آخر مباراة سيقود فيها الفرنسي آرسين فينجر فريق آرسنال على ملعب الإمارات ارتفاعا لتصل إلى ألف و800 جنيه إسترليني (2000 يورو) للتذكرة.



وأوضح الموقع الرسمى للنادى، اليوم، ارتفاع حصيلة الشراء وتهافت المشجعين لشراء تذاكر آخر مباراة لفينجر، والتي سوف يواجه فيها برنلي الأحد المقبل.



وبلغ سعر التذكرة على مواقع بديلة ألف و800 إسترليني بعد نفاد التذاكر على الموقع الرسمي رغم من تصنيف المباراة كدرجة ثالثة، وهي الأقل من بين 3 درجات يحددها آرسنال لمبارياته في البريميير ليج، وحين طرحت التذاكر للبيع كان سعر الواحدة يتراوح بين 26 إسترليني (29 يورو) و38.5 إسترليني (43.6 يورو).

يشار إلى أن سعر التذكرة لآخر مباراة لأليكس فيرجسون في قيادة مانشستر يونايتد أمام سوانزي سيتي في 2013 بلغ نحو 3 آلاف إسترليني "3 آلاف و400 يورو".

وكان أرسين فينجر المدير الفني لنادي آرسنال قد أعلن اتفاقه مع النادي على أن يتم فسخ العقد المبرم بينهم نهاية هذا الموسم، لتنتهي رحلة المدرب الفرنسي مع المدفعجية والتي دامت 22 عامًا.