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عالم
الخميس 03/مايو/2018 - 08:33 م

ارتفاع قتلى الهجوم على كنيسة بإفريقيا الوسطى إلى 26

ارتفاع قتلى الهجوم
وكالات
dostor.org/2155416

ذكر الصليب الأحمر، الخميس، أن أكثر من عشرة أشخاص توفوا متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها خلال الهجوم الذي استهدف كنيسة بجمهورية إفريقيا الوسطى يوم الثلاثاء مما يرفع عدد القتلى إلى 26.

وهاجم مسلحون مجهولون كنيسة نوتر دام دي فاتيما في العاصمة بانجي بأسلحة نارية وقنابل يدوية خلال القداس الصباحي، فقتلوا في بادئ الأمر ما لا يقل عن 15 وأصابوا العشرات بجروح خطيرة.

وقال أنطوان مباو بوجو رئيس الصليب الأحمر في أفريقيا الوسطى إن عدد القتلى مرشح للزيادة.

وأضاف: "لقد أحصينا 99 مصابا بجروح خطيرة وبعضهم يتلقى العلاج، والبعض يموت لأنه لا يوجد ما يمكن فعله على الرغم من الجهد الذي يبذله الأطباء".

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