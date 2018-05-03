«جيني سليت وأليكس شارب» يشارك في بطولة «ذا صن ليت نايت»

يشارك الفنان الإنجليزي أليكس شارب والفنانة الأمريكية جيني سليت في بطولة فيلم «ذا صن ليت نايت» الذي تنتجه الأخيرة.



وذكر موقع مجلة «سكرين انترناشيونال» أن العمل الفني يتناول قصة الرسامة الأمريكية "فرنسيس" التي تلتقي بمهاجر يدعي "ياشا" في دائرة القطب الشمالي، حيث تسافر الفنانة لتجديد حياتها العملية، في نفس الوقت الذي يقوم فيه "ياشا" بدفن والده.



ويشارك أيضا في الفيلم الذي تدور أحداثه بين نيويورك والنرويج، جيليان أندرسون وزاك جاليفياناكيس.



ومن المقرر تصوير الفيلم المأخوذ عن رواية بنفس الاسم هذا الصيف.