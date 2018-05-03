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الخميس 03/مايو/2018 - 08:31 م

راؤول جونزاليس يستعد في توتنهام للعمل بالتدريب

لاعب ريال مدريد
لاعب ريال مدريد الأسبق راؤول جونزاليس
أ ش أ
dostor.org/2155409

تدرب لاعب ريال مدريد الأسبق راؤول جونزاليس، اليوم الخميس، مع الجهاز الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، ضمن برنامجه ليصبح مدربًا لكرة القدم.

وأوضح الحساب الرسمي لتوتنهام هوتسبير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن راؤول تواجد في تدريبات الفريق اليوم ضمن تحضيراته للحصول على رخصة التدريب.

وأكد النادي الإنجليزي أن راؤول شارك في الحصص التدريبية لتوتنهام، مرتديا شعار الـ"سبيرز" وبجوار لاعبين مثل فرناندو يورينتي.

يشار إلى أن راؤول "40 عاما" اعتزل كرة القدم في عام 2015 بعدما انتقل من ريال مدريد إلى فريق شالكه الألماني ثم فريق السد القطري وأخيرا فريق نيو يورك كوزموس الأمريكي.

وسجل خلال مشواره في الفريق الملكي 323 هدفا خلال 741 مباراة، وأيضا خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني في 102 مباراة نجح في تسجيل 44 هدفا.

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