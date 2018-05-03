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اقتصاد
الخميس 03/مايو/2018 - 08:30 م

الطلب على الذهب ينخفض إلى أدنى مستوياته

الطلب على الذهب ينخفض
أ ش أ
dostor.org/2155405

تراجع الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجل أدنى مستوى له في الربع الأول منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بدعم تحسن الآفاق الاقتصادية العالمية، فيما تسببت التقلبات الهائلة في أسواق الأسهم العالمية في ارتفاع الأسعار.

وأعلن مجلس الذهب العالمي انخفاض الطلب على الذهب بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 973.5 طن، حيث ألقت بلائمة انخفاض الطلب على التراجع بنسبة 15% في الاستثمار في سبائك الذهب إلى 254.9 طن، وامتناع المستثمرين في الصين وألمانيا والولايات المتحدة عن شراء المعدن النفيس.

وارتفع الطلب على الذهب في الربع الأول من 2017، حيث تأثر المستثمرون بحالة عدم اليقين السياسي المتزايد، واستهل الذهب تداولاته في العام الحالي في نطاق يتراوح بين 1300 إلى 1350 دولار للأوقية.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو 7.30 دولار، بما يوازي 0.56%، لتتداول عند مستوى 1312.90 دولار للأوقية، وأضافت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 9 سنتات، بما يوازي 0.58%، ليصل إلى 16.47 دولار للأوقية.

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