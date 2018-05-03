القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
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الخميس 03/مايو/2018 - 08:30 م

إصابة ١٢ شخصًا في حادث انقلاب سيارة بقنا

إصابة ١٢ شخصًا في
أ ش أ
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أصيب ١٢ شخصا بإصابات خطيرة ومتوسطة في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي (نجع حمادي ـ سوهاج) بناحية الزرايب التابعة لمركز أبوتشت.
تلقى مدير أمن قنا إخطارا اليوم الخميس بإصابة ١٢ شخصا من بينهم فتاتان بإصابات وصفت بالخطيرة والمتوسطة في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي (نجع حمادي ـ سوهاج) بناحية الزرايب التابعة لمركز أبوتشت نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق أثناء عودتهم من إحدى المزارع الجبلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العام، وحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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