«ملك إسبانيا».. كيف نجح البارسا فى تحقيق الثنائية المحلية؟

رغم الانتقادات الكبيرة التى تلقاها برشلونة الإسبانى هذا الموسم تحت قيادة إرنستو فالفيردى، إلا أن تألق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى منح الفريق التتويج ببطولتى «الليجا» وكأس الملك، بجانب التفوق على ريال مدريد الثائر على كل أندية أوروبا بدورى الأبطال.



كيف نجح «البارسا» فى اصطياد البطولات المحلية وتسيد أندية إسبانيا؟، وما العوامل التى منحت التفوق للمدرب الجديد رغم الملاحظات الكبيرة على أداء الفريق تحت قيادته؟ وهل يستطيع برشلونة التطور أكثر تحت إمارته والعودة للفوز بدورى الأبطال الموسم المقبل؟.. هذا ما نحاول الإجابة عنه.





ميسى تحدى رحيل نيمار وتراجع سواريز

مطلع الموسم الجارى، رحل البرازيلى نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان، وفشلت إدارة «البلوجرانا» فى إبرام أى تعاقدات قوية لتعويض خروجه، حتى «كوتينيو» الذى كان قريبًا تعثر قدومه، ولأن المصائب لا تأتى فرادى سقط الفرنسى عثمان ديمبلى القادم من بروسيا دورتموند فى فخ الإصابة الطويلة مطلع الموسم.

ومع تلقى «البلوجرانا» ضربة قاسية وهزيمة مذلة فى افتتاح الموسم بالسوبر الإسبانى أمام مدريد، اجتمع العالم على شعار واحد: «انتهى زمن ميسى ورفاقه.. هذا الزمن لشباب مدريد إيسكو وأسينسيو مع الداهية رونالدو».

كانت الأمور معقدة بالنسبة لمدرب جديد يرث تركة منهارة، وكان الأمر أكثر صعوبة وتعقيدًا على أسطورة بحجم ميسى الذى نظر حوله فجأة فلم يجد تشافى المعتزل، وإنييستا دائم الإصابة، ولا الشاب نيمار الذى عقد عليه الآمال، حتى سواريز المهاجم الأوروجويانى لم يحضر معه فى بداية الموسم بقوته المعتادة، فلم يمتلك الأرجنتينى شيئًا سوى إعلان التحدى «أنا ليونيل الفضائى.. إذن فريقى الأفضل».



وظهر هذا الدور جليًا، عندما تخلى فالفيردى عن هوية برشلونة والكرة الهجومية الجميلة واستبدل الطريقة من «٤٣٣» إلى شكل أكثر حرصًا دفاعيًا وهو «٤٤٢»، لجأ خلالها إلى فلسفة «الحرص واجب»، وأغلق المساحات وأمن الطريق إلى المرمى مع ترك كل شىء فى الأمام على «الليو».



اعتمد «فالفيردى»، مطلع الموسم، على الدفع بـ«ليونيل» فى مركز المهاجم الوهمى، وكلف لويس سواريز بأدوار الجناح والخروج على الأطراف، ورغم أن الأوروجويانى لم يُصب، إلا أن أسطورة الأرجنتين كانت حاضرة، وعندما تعقدت الأمور كانت لديه الحلول الفردية الرائعة سواء عبر انطلاقاته ومراوغة ثلاثة وأربعة لاعبين تارة، أو بالتسجيل من الكرات الثابتة بشكل خرافى تارة أخرى.



كثير من المواجهات كانت صعبة فى مطلع الموسم، وعندما لم يجد «البارسا» الحلول الجماعية، نجح ميسى فى التسجيل أو صناعة فرص التهديف والأهداف المؤكدة لزملائه، ومع نهاية الموسم بات اللاعب الأكثر إسهامًا فى تسجيل الأهداف بـ٥٠ هدفًا فى «الليجا»، فسجل ٣٢ وصنع ١٨ هدفًا.

وعندما غاب عن التسجيل أو صناعة الأهداف، كان صاحب التمريرات السحرية إلى ظهيرى الجانب جوردى ألبا وسيرجى روبيرتو، التى اقتحم بها كل الدفاعات ووضعتهما فى مكان شاغر لا يحتاج سوى التمريرة الأخيرة للمهاجم الموجود على مقربة من الـ٦ ياردات.



وفى مباراة الكلاسيكو، التى كانت سر تحويل لقب «الليجا» وقتله تمامًا بإقصاء الريال من المنافسة وتوسيع الفارق، كان الأرجنتينى نجمًا ساطعًا، حتى فى لقطة الهدف الأول الذى لم يسهم فيه بلمس الكرة، أضحك العالم كله عندما وقف بمنتصف الملعب بعيدًا عن مجرى الكرة، ليُلزم محور ارتكاز الريال كوفاسيتش بالبقاء معه وفق تعليمات زيدان، ويفتح الطريق أمام الكرواتى إيفان راكيتيتش لتنتهى الكرة بهدف لـ«سواريز»، قبل أن يعود ميسى ليسجل ويصنع دون حذاء فى مباراة تاريخية، كانت بمثابة شهادة وفاة «الليجا».



وفى كأس الملك، كان «الليو» حاضرًا بقوة فى المناسبات الصعبة، وتمكن من الإسهام فى ٨ أهداف رغم غيابه عن الأدوار الأولى، وقاد فريقه لتقديم سيمفونية أمام إشبيلية فى المباراة النهائية ليعزف مع رفيق الرحلة إنييستا أحلى وأجمل المقاطع فى مشهد وداع الرسام.



الدفاع بـ8 لاعبين خنق المنافسين.. «الليو» تكفل بكل شىء فى المقدمة.. وباولينيو حل أزمة الوسط فى «البلوجرانا»

فى الموسم الأخير للمدرب السابق لـ«البارسا»، لويس إنريكى، عانى الفريق الكتالونى دفاعيًا بصورة مخيفة، ولم تكن هناك أى أزمات هجومية فى وجود الثلاثى الأمامى «ميسى، ونيمار، وسواريز»، لكن ظلت الكارثة فى «الشوارع المفتوحة» فى الدفاع.

عندما أتى فالفيردى مطلع الموسم الجارى، كان أمام معضلة كبيرة، هل يحافظ على هوية «البارسا» والكرة الجميلة فى ظل وجود الثغرات الدفاعية، أم يتخلى عن فلسفة الضغط المتقدم وينتهج أسلوب لعب جديد من شأنه إغلاق المنافذ المؤدية إلى مرمى تير شتيجن؟، وكان خياره اللجوء إلى الأسلوب الأخير.

عندما قرر فالفيردى تعديل الاستراتيجية، لجأ إلى تكوين خطى دفاع بوجود رباعى فى الخط الخلفى «روبيرتو يمينًا، وألبا يسارًا، وبينهما بيكيه، وأمتيتى»، وفى الوسط كان راكيتيتش إلى جوار بوسكيتس فى قلب الملعب وعلى يسارهما إنييستا وفى اليمين ظل المركز حائرًا بين أكثر من لاعب، بين باولينيو، وراكيتيتش أحيانًا بالتبادل بينهما، حتى استقر على ديمبلى وكوتينيو.

وبهذا الشكل، كون فالفيردى شكلًا دفاعيًا من ٨ لاعبين يضمن وجودهم فى الثلث الأخير بملعبه أو بخط منتصفه على أقل تقدير، متخليًا بذلك عن أسلوب الضغط الأمامى وقطع الكرة فى المناطق المتقدمة، كما كان الأمر مع سابقيه، فنجح فى تحقيق الكثافة المطلوبة بالمناطق الخلفية بفعل هذه الزيادة العددية، ولم يجد الخصوم تلك المساحات الكبيرة كما كان الأمر معتادًا مع الفريق الكتالونى فى السابق.

ورغم تسبب هذه الطريقة فى إفقاد الفريق الحلول الهجومية المطلوبة، وحرمانه من تطوير عملية الاستحواذ بشكل فعال وبعدد مهاجمين أكبر، إلا أن مرمى برشلونة ظل أكثر أمانًا، وكانت الحلول الهجومية تأتى من أقصر الطرق سواء بتألق ميسى وحلوله الفردية، أو تألق بعض النجوم على فترات متباينة من الموسم مثل باولينيو فى البداية وسواريز فى الخواتيم.

أفقد أسلوب فالفيردى الفريق حتى فكرة الاستحواذ بنسبة كبيرة، وأصبح الخصوم قادرين على تبادل الاستحواذ شيئًا ما مع «البارسا»، لكنه نجح فى النهاية فى جعل التسجيل بمرماه صعبًا، وراهن على الزيادة من الخلف عبر جوردى ألبا مرات كثيرة، وأخرى عبر باولينيو أهم الأدوات التى استخدمها فى صناعة الفوارق.

لم يكن «البارسا» يمتلك لاعب الوسط القادر على دخول مناطق الخصم بشكل متكرر قبل وصول باولينيو البرازيلى، الرجل الذى يمتلك جرأة كبيرة فى اقتحام منطقة جزاء الخصوم والوصول فى التوقيت المناسب لاستقبال الكرة والتسجيل، إلى جانب إجادته التسجيل من بعيد ولعب الكرات الهوائية، وكلها مميزات لم تكن متاحة لـ«إنييستا» وراكيتيتش من قبل، فاستخدمه فالفيردى خير استخدام، ونجح فى توظيف ما يمتلك من أدوات فى تحقيق أفضل النتائج المتاحة.

ورغم الإجماع الكبير على أن تراجع «الميرنجى»، كان إحدى أدوات تفوق فالفيردى إلا أن الأرقام تقول عكس ذلك، ففى مثل هذا التوقيت من الموسم الماضى عندما كان الريال متصدرًا بعد ٣٤ جولة، كان رصيده من النقاط ٧٨ نقطة، بينما وصل «البارسا» بعد عدد الجولات ذاتها إلى النقطة ٨٦، فحتى لو كان مدريد حاضرًا بنفس أداء وأرقام الموسم الماضى، فلا أحد يُنكر أن فالفيردى قدم نتائج وأرقامًا أفضل ستجعله متصدرًا أيضًا.



تطور ديمبلى وانسجام كوتينيو والصفقات الجديدة.. وانتظروا أداء أفضل فى الموسم المقبل

هل يستحق فالفيردى البقاء؟

سؤال يبحث عن إجابته كل جماهير برشلونة حول العالم، ففريق يراه صنع الكثير فى ظل المعضلات، وآخر يعتقد أنه حرمهم من برشلونة الذى أحبوه، وشجعوه لأجل فنونه الكروية، وازداد هذا الفريق عددًا بعد توديع دورى الأبطال أمام روما فى مفاجأة مدوية.

وبين هذا وذاك، تبقى مجموعة من المؤشرات التى تقول إن الفريق الكتالونى الموسم المقبل سيكون فى حال أفضل مما كان عليه هذا الموسم، ولو بقى فالفيردى ذاته فالرجل الذى حقق هذه النتائج فى وجود هذه المعطيات والمشكلات الصعبة، سيقدم أفضل منها مع حصوله على إيجابيات لم تكن متوافرة له خلال الموسم الجارى.

أول المكاسب التى سيمتلكها فالفيردى، انسجام البرازيلى فيليب كوتينيو المنضم فى الشتاء الماضى، فبعد مشاركاته بالدور الثانى وبطولة الكأس، وإسهامه فى صناعة الحدث سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، ثم التتويج مع الفريق ببطولتين، سيصبح أكثر اعتيادًا على الأجواء الإسبانية.

كما أن حالته الفنية فى الشهور الأولى لن تكون ذاتها الموسم المقبل بعد التمرس على اللعب إلى جوار ميسى وسواريز من جهة، فضلًا عن عودته إلى مركزه المفضل فى وسط الملعب بالجهة اليسرى أو العمق تارة أخرى، وهى الأدوار التى كان يقوم بها إنييستا الذى سيرحل إلى الدورى الصينى، فوجوده بمركز الجناح الأيمن صعّب ظهوره بإمكانياته وقدراته الحقيقية، وهو ما يجعلنا بانتظار كوتينيو آخر الموسم المقبل.

كما أن الفرنسى عثمان ديمبلى، الذى حرمته الإصابة من اللعب مطلع الموسم، بدأ الدخول والتحسن بصورة لافتة مؤخرًا وأصبح يمتلك جرأة التسديد والتسجيل، ومع اكتساب الثقة ومشاركته فى صناعة فوز فريقه مرة تلو الأخرى، سنكون على موعد مع انفجار موهبة جبارة إذا لم تصطدها لعنة الإصابات مرة أخرى، وهذا مكسب إضافى كبير لكتيبة فالفيردى.

كما أن الفريق الكتالونى قريب جدًا من التعاقد مع مهاجم وجناج أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان الذى سيكون بمثابة الإضافة الجبارة للفريق، وربما يمنح وجوده حلولًا كثيرة للمدرب من جهة، كما أن خروج بعض الأسماء الكبيرة من التشكيلة الأساسية سيمنح الفريق دكة بدلاء رائعة، ويخلق حالة تنافسية من جهة أخرى.

إلى جانب هذه العوامل، ما زال الفريق الكتالونى يبحث إلى جوار جريزمان عن صفقتين أخريين لتجديد شباب الفريق بعد خروج إنييستا، وحتى لا يأتى الوقت الذى يخرج فيه ميسى دون وجود أعمدة رئيسية قادرة على استكمال مسيرة الإنجازات.

لذلك من المؤكد أن الصيف المقبل سيشهد صفقة أخرى للفريق الإسبانى فى وسط الملعب ستعطى الفريق قوة أكبر، وستمنح المدرب بدائل كثيرة للتألق وتقديم أداء أفضل مما كان عليه الموسم الجارى، فكيف ستكون النتائج وقتها؟.