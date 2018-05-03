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اقتصاد
الخميس 03/مايو/2018 - 08:21 م

البنك الدولي: 13٪ من سكان العالم يعيشون بلا كهرباء

البنك الدولي
البنك الدولي
راندا التونى
dostor.org/2155392

أكد البنك الدولي في تقرير حديث له، أنه لا يزال مليار شخص أو 13٪ من سكان العالم يعيشون بلا كهرباء، ولا تزال بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، ووسط آسيا وجنوبها تمثل مناطق العالم التي تعاني من أكبر حالات العجز في الحصول على الكهرباء، ويعيش نحو 87% من سكان العالم الذين لا تصل إليهم الكهرباء بالمناطق الريفية.

وأشار التقرير إلى تزايد عدد من يحصلون على الكهرباء منذ عام 2010، غير أن هذا الرقم بحاجة إلى تعزيز لتحقيق حصول الجميع على الكهرباء بحلول عام 2030، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن ما يقدر بنحو 674 مليون شخص سيظلون يعيشون بلا كهرباء في عام 2030.

وأضاف أن بعض أقوى المكاسب تحققت فى بنجلاديش، وإثيوبيا، وكينيا، وتنزانيا التي زادت جميعها من معدل حصول المواطنين على الكهرباء بنسبة 3٪ أو أكثر سنويًا بين عامي 2010 و2016، وعلى مدار الفترة نفسها، تمكنت الهند من توفير الكهرباء لنحو 30 مليون شخص سنويًا، متقدمة بذلك على أى بلد آخر، وبدأ العجز فى توفير الكهرباء فى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء فى التراجع بصورة مطلقة للمرة الأولى.

وتابع التقرير: "أصبح بمقدور عشرات الملايين من الناس اليوم الحصول على الكهرباء من خلال أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية أو المتصلة بشبكات صغيرة، ومع ذلك تظل هذه الأنظمة تتركز فى نحو 12 بلدًا رائدًا، حيث يمكن أن تصل الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى نحو 5- 15٪ من السكان".

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