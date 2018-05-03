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محافظات
الخميس 03/مايو/2018 - 08:18 م

محافظ الغربية يفتتح معرض «جرو اكسبو».. اليوم

صورة من الحدث
صورة من الحدث
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2155389

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس، معرض "جرو إكسبو طنطا" 2018 للإنتاج الداجنى والحيوانى، الذي تستمر فعالياته حتى السبت القادم، باستاد طنطا الرياضى، بمشاركة أكثر من 50 شركة متخصصة في مجال الإنتاج الداجنى والحيوانى ما بين شركات الأدوية البيطرية والأعلاف ومعدات الإنتاج الحيوانى والداجنى.

جاء ذلك عقب استقبال محافظ الغربية بمكتبة بالديوان العام وفدًا من وزارة الزراعة متمثلًا في الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تربية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عبد الرشيد فتحى غانم، المشرف على مكتب نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور حاتم كمال، وكيل وزارة الطب البيطرى بالغربية، والمهندس على بيومى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، ونقيب الفلاحين بالغربية.

وعقد محافظ الغربية اجتماعًا مع الحضور من مربين المواشى والدواجن للتعرف على أهم المشكلات التي تواجههم للعمل على حلها.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن الجميع يعمل من أجل النهوض بهم وكذا النهوض الفلاحين عن طريق توفير الأعلاف المناسبة والتحصينات، مؤكدًا ان هناك متابعة دورية لكافة مصانع انتاج الأعلاف للتأكد من مطابقتها للمواصفات كما يتم المرور على كافة المحلات التي تبيع الادوية البيطرية، للتأكد من جودة الادوية وانه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور ضد المخالفين، مشيرًا إلى أنه تم غلق 570 محل لبيع الأدوية البيطرية، خلال عام.

محافظ الغربية يفتتح معرض «جرو اكسبو».. اليوم
محافظ الغربية يفتتح معرض «جرو اكسبو».. اليوم
محافظ الغربية يفتتح معرض «جرو اكسبو».. اليوم
محافظ الغربية يفتتح معرض «جرو اكسبو».. اليوم
محافظ الغربية يفتتح معرض «جرو اكسبو».. اليوم
محافظ الغربية يفتتح معرض «جرو اكسبو».. اليوم
محافظ الغربية يفتتح معرض «جرو اكسبو».. اليوم
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