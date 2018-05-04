سر تسمية حقل «ظهر» بهذا الاسم

لكل اسم معنى، ولكل معنى حقيقة ثابتة، ولا تختلف كثيرًا أسماء حقول البترول فى مصر عن الواقع والحقيقة الثابتة.



"الدستور" تكشف سر تسمية حقل الغاز العملاق "ظهر" بالبحر المتوسط بهذا الاسم.



تم اختيار الاسم "ظهر" لوجوده فى منطقة اميتاز "شروق" بمنطقة البحر المتوسط بالمياه العميقة، ومنطقة شروق تعنى الوضوح أو النهار؛ ولذا اقترحت "إينى"، الإيطالية أن تسميه "ظهر" لكونه فى منطقة امتياز "شروق"، وكان الاختلاف بين "الظهر"، و"العصر"؛ لكونهما يأتيان خلال النهار، واستقرت "إينى" على "ظهر"؛ تواكبًا مع صلاة الظهر.

