روسيا: لا نستثني حجب شبكات فرعية لـ15 مزود استضافة بسبب «تلجرام»

أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات والتكنولوجيا، أنها لا تستثني حجب عناوين 15 مزود خدمة أجنبي في حال مواصلتها السماح لتطبيق الدردشة "تلجرام" باستخدام عناوينها للعمل في روسيا.



وقال نائب رئيس الهيئة فاديم سوبوتين، في بيان اليوم الخميس: "نجري حاليا مفاوضات مع أكثر من 15 مزود خدمة استضافة، دون حجب شبكات فرعية، ولا يمكنني أن أعد بأننا لن نحجب الشبكات الفرعية التابعة لهؤلاء المزودين الأجانب في حال رفضوا الالتزام بالقانون الروسي".



وأضاف أن الهيئة رفعت الحجب عن ثلاث شبكات فرعية، مشيرًا إلى أنها تعتزم مواصلة العمل في هذا الاتجاه، لافتًا إلى حجب حوالي 70 شبكة فرعية.



وتقوم هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات بمحاولات لحجب تطبيق "تلجرام" في روسيا منذ 16 أبريل الماضي، وقد تمكنت من عرقلة وصول بعض المستخدمين إلى هذه الخدمة في اليوم الأول من الحجب، ولكن التطبيق تمكن من التغلب على هذا الحجب باستخدام الأساليب المدمجة.



وحجبت الهيئة حتى الآن جميع مواقع خدمة "تلجرام" وأكثر من 16 مليون عنوان "آي بي" تابع لمقدمتي الخدمة "أمازون" و"جوجل" يستخدمهما "تلجرام" لاستضافة خدماته، ما أدى لحجب خدمات آلاف الشركات وبينها عدد من الشركات الروسية الكبيرة والمصارف وشركات صغرى، إضافة لخدمة اتصالات تطبيق "فايبر".