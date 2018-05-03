تكريم وزير التنمية المحلية لجهوده المتميزة في مجال الإحصاء

كرم معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، والجمعية الإحصائية المصرية، اليوم الخميس، وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، بمقر المعهد، وذلك لجهوده المتميزة في مجال الإحصاء والبحوث الإحصائية خلال توليه رئاسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وتسلم اللواء أبو بكر الجندي درع معهد البحوث الإحصائية من عميد المعهد الدكتور السيد خاطر، كما تسلم درع الجمعية الإحصائية المصرية من رئيس الجمعية الدكتور هشام مخلوف، وذلك بحضور محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، وعدد من العاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقيادات وزارة التنمية المحلية، ووزير الصناعة الأسبق الدكتور إبراهيم فوزي.



وأكد الدكتور السيد خاطر - في كلمته - أن اللواء أبو بكر الجندي لم يبخل على المعهد خلال توليه رئاسة الجهاز، معربًا عن سعادته بوجود الوزير في المعهد لتقديم الشكر له.



من جانبه، رحب الدكتور هشام مخلوف بالوزير، مؤكدًا أنه لمس منه ما قام به من جهد وتطوير للجهاز المركزي، خاصة في ظل الإحصاءات التي أصدرها الجهاز في كافة المجالات والقطاعات.



من ناحيته، أعرب اللواء أبو بكر الجندي عن سعادته بهذا التكريم، مشيرًا إلى أنه استطاع بأبناء العاملين بالجهاز المركزي للإحصاء وبعض الخبرات المصرية المتخصصة في مجال الإحصاء أن يخرجوا التعداد السكاني لعام 2017 بأفضل صورة له، وأنه بتعب القيادات والعاملين بالجهاز استطاعوا بناء جهاز إحصاء على أحسن ما يكون، مشددا على أهمية التدريب والتعلم لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.



وأشار إلى أهمية ما تم إنتاجه من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للدولة لوضع الخطط المطلوبة لكافة القطاعات بالمجتمع، موضحا أن هناك أعدادا كبيرة من العاملين بالجهاز المركزي وبعض القيادات التي تمت الاستعانة بها خلال السنوات الأخيرة كانوا يعملون لأكثر من 14 ساعة يوميًا لإخراج التعداد السكاني والإحصائي العام الماضي على أكمل ما يكون، والذي أشادت به كل جهات الدولة وبعض المنظمات الدولية.



وقال اللواء أبوبكر الجندي إن الرؤية في الجهاز كانت متطورة ومستشرفة المستقبل، لافتا إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا منذ أيام لتطوير الجهاز الإداري للدولة وما تم بحثه ومناقشته وقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذه بداية من عام 2007، مؤكدا أنه كان يملك فريق عمل بالجهاز المركزي للإحصاء جاهزا للتعليم والتدريب وغير معوق لأي أفكار جديدة ويعملون بكل حب وجدية.



وقدم الوزير الشكر لكافة العاملين بالجهاز المركزي للإحصاء خلال الفترة التي عمل معهم فيها، مضيفا أن العاملين بالجهاز كانوا يعملون بروح الفريق والعطاء والتضحية، وكانت ملحمة عظيمة ومنظومة عمل متكاملة تستحق الاحترام والتقدير، معربا عن أمنياته بأن توجد هذه الروح في كافة مؤسسات الدولة الأخرى.



وتابع أن الوزارة هي الذراع التنفيذي للحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين في كافة المحافظات، معربا عن أمله في تقديم الخدمات بصورة أفضل خلال الفترة القادمة، منوها بأن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وكافة المحافظات تعمل على ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة الأحياء بالمحافظات وإنشاء مراكز تكنولوجية متطورة.