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الخميس 03/مايو/2018 - 08:10 م

20 مايو.. قرعة مستحقي محال الملابس المستعملة في بورسعيد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
وكالات
dostor.org/2155376

قررت محافظة بورسعيد إجراء القرعة العلنية 20 مايو، للمستحقين من شاغلي محال سوق البالة بحي العرب بعد استكمال اللجنة لحصر المستحقين لهذه المحال واستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط والضوابط.

وقالت المحافظة في بيان، اليوم الخميس، إن أبرز الشروط والضوابط أن يكون الحاصل على وحدة بديلة من أبناء بورسعيد وألا يكون من العاملين بالحكومة وكذلك عدم منح أصحاب المحال المغلقة أو المحال المستخدمة لأغراض غير المصرح بها.

وأكدت المحافظة أن هذا الإجراء في إطار حرص المحافظة على تطوير مدينة بورسعيد بشكل حضاري وإنهاء جميع التجمعات العشوائية التجارية أسوة بما تم في عشوائيات الإسكان كخطوة على طريق استرداد بورسعيد لمكانتها وتكون لؤلؤة مدن البحر المتوسط.

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